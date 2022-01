"Tr..., putt...". Spuntano le chat della vergogna dopo lo stupro di Capodanno

Il sesso, la droga e le chat del giorno dopo. S'infittisce di nuovi elementi il fascicolo d'indagine per violenza sessuale aggravata in merito al stupro di Capodanno 2021 in una villetta al Quartaccio, a sud della Capitale. Per due degli indagati - in totale sono cinque tra cui due minorenni - sono scattati già i domiciliari: il primo è Roberto Nardinocchi (21 anni), il secondo risponde al nome di Patrizio Ranieri (19 anni). C'è poi un terzo ragazzo, Valerio Ralli, la cui posizione era stata definita "meno grave" rispetto agli altri, per il quale è scattato l'obbligo di firma. Inoltre un'altra 17enne, amica della vittima, sarebbe stata abusata durante il festino.

Gli stupri

Se fino a ieri le indagini si concentravano sullo stupro ai danni di Bianca (nome di fantasia), figlia di un diplomatico milanese operante in Spagna, quest'oggi si apre un nuovo, drammatico capitolo nell'inchiesta capitolina. Un'altra diciasettenne sarebbe stata abusata nella stessa serata, proprio in quel villino. Stando a quanto si apprende dalle pagine di Repubblica, si tratterebbe della fidanzata di uno degli indagati. La giovane, appartenente alla comitiva dei "pariolini", aveva bevuto e fatto uso di droghe. " Vedevo gli unicorni volare ", racconta in una chat con le amiche nei giorni successivi al festino. Poi nel gruppo WhatsApp ribattezzato "Aimone" scrive: " Io ero ubriaca, lui (il fidanzato ndr) no " rivelando le condizioni in cui versava Bianca: " Stava messa meglio di me ". Nel sangue della prima vittima sono state rilevate tracce di stupefacenti: dai cannabinoidi ai derivati sintetici. Dunque - desumono gli inquirenti - è probabile che anche la 17enne pariolina fosse fuori di sé per la serata di eccessi. Del resto, al risveglio, avrebbe chiesto al fidanzato di organizzare un ménage à trois con l'amica decidendo poi di sottrarsi perché il ragazzo " avrebbe mostrato più attenzioni per Bianca ". " È irrilevante - secondo il gip - che sia stata la vittima a prendere l'iniziativa del rapporto ". Un solo dato, per il magistrato, emerge con forza dalle chat: " Quella ragazza si era sentita male a seguito dell'assunzione di stupefacenti, circostanza che avrebbe dovuto rappresentare un maggiore deterrente per il suo fidanzato ( per non dire uno stimolo a prendersi cura di lei), il quale ne ha invece approfittato per coinvolgerla nel rapporto a tre ".

Le chat