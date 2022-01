Il racconto dello stupro e la coca nelle chat: "Non posso porta' de più"

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire nel fascicolo d'indagine per violenza sessuale aggravata ai danni di Bianca, la 17enne abusata durante il festino di Capodanno 2021 in una villetta di Primavalle (Roma). Tre ragazzi - Patrizio Ranieri, Claudio Nardinocchi e Flavio Valerio Ralli - sono accusati dello stupro. Ma nel mirino degli inquirenti sono finiti anche gli altri partecipanti al party, circa una decina, indagati per detenzione e spaccio di stupefacenti.

La droga

In questa "storiaccia" la droga ha un ruolo centralissimo. Il contesto in cui si inserisce l'episodio dello stupro è quello di una nottata di "sballo" fuori controllo e misura. Fuori misura perché i partecipanti al festino erano poco più che degli adolescenti (tra loro c'era persino una 14enne); fuori controllo perché di droga ne è girata davvero tanta. Hashish, cocaina, Xanax e persino pasticche di Rivotril (benzodiazepine): di tutto un po', insomma. Stando a quanto emerge dalle carte dell'inchiesta, infatti, l'obiettivo dei ragazzi (una decina in tutto) sarebbe stato quello di "sballarsi". Non a caso, durante l'organizzazione della serata in una chat su Instagram, sarebbero emersi alcuni messaggi relativi all'approvvigionamento di stupefacente. La conversazione è ora al vaglio degli investigatori che intendono definire le relative responsabilità dei giovani coinvolti.

Le chat e la figlia della soubrette