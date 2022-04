Svaligiata la casa della senatrice Rauti

La casa di Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia, nonché figlia di Pino Rauti, il fondatore del Msi, ed ex moglie dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, è stata svaligiata. A rubare, come hanno testimoniato i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza, sarebbe stata la cameriera paraguaiana, Marizia Liliana, ora accusata dalla procura di furto. La donna aveva accesso a tutte le stanze dell’appartamento.

Inchiodata dalle telecamere

Nei video registrati si vede la domestica infilare la mano nella borsa della senatrice, sua datrice di lavoro, e rubare 50 euro dal portafoglio. Non era però la prima volta che la dipendente rubava in casa della politica 59enne. Come riportato dalla sezione romana di Repubblica, a casa della collaboratrice domestica i carabinieri della compagnia Trionfale hanno trovato alcuni oggetti di valori, tra i quali anche un Rolex in oro, una borsa di Louis Vuitton, un braccialetto e una collana di Tiffany. Tutti i vestiti e i gioielli sono stati trafugati da casa della Rauti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i furti sarebbero iniziati nello scorso aprile.

Quando la senatrice si era accorta degli ammanchi, a novembre del 2021, aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro con la sua dipendente e di sporgere denuncia presso i carabinieri, non prima però di avere fatto un inventario di tutti gli oggetti mancanti dall’appartamento alla Balduina: un soprabito e un cappotto Burberry, due borse e un foulard Louis Vuitton, un Rolex d'oro, due anelli con brillanti, un presepe artigianale napoletano, una spilla con pietre e perle, ciondoli in oro bianco, un braccialetto e una catenina Tiffany.

Parte della refurtiva non è stata trovata

La parlamentare, in Senato dal 2018, ha stimato il valore dei beni mancanti in un totale di circa 30mila euro. Durante la perquisizione in casa della ex domestica, avvenuta circa due settimane fa, è stata trovata solo una parte di questi oggetti, ovvero un Rolex d'oro, una collana Tiffany, un bracciale e una borsa di Louis Vuitton, pezzi che non sarebbe riuscita a vendere. Quello che manca all’appello potrebbe essere già stato piazzato prima dell’arrivo dei carabinieri. Adesso la donna, difesa dall’avvocato Emilio Sanchez, deve rispondere del reato di furto aggravato.

