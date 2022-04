"A te ti sparo". Perché il 42enne ha investito le due ragazze

Prima le ha minacciate - " A te ti sparo " - e poi le ha puntate con l'auto. Marco Cadile, 42 anni, l'uomo che ha investito le due ragazze in via Morrovalle, sulla Nomentana, nella notte tra sabato e domenica, era già noto alle Forze dell'Ordine per pregressi legati allo spaccio di droga nella zona di San Basilio. "Il matto", com'è noto nel quartiere dei lotti, è in stato di fermo con l'ipotesi di reato per tentato omicidio.

I fatti

Sono pressappoco le 4 del mattino. Due ragazze, una di 22 e l'altra di 23 anni, attendono i genitori per rincasare dopo esser state a una festicciola a casa di amici. Durante l'attesa vengono avvicinate da uno sconosciuto a bordo di una Lancia Y. " Tutto bene ragazze? Vi serve qualcosa? ", chiede l'automobilista. " Non abbiamo bisogno di nulla, grazie ", rispondono le giovani. L'uomo seguita con le avance, diventa insistente. " Senti, lasciaci in pace ", è la risposta che incassa. Tanto basta a irritarlo: " Voi non sapete chi sono io ", urla dalla vettura. Una delle due ragazze gli risponde a tono: " Lasciaci stare ". Lui rilancia con una minaccia: " A te ti sparo ".

L'investimento

Una delle giovani si affretta a chiamare la madre al telefono. Lo sconosciuto non molla la presa, continua a molestarle. Finché non schiaccia il piede sull'accelleratore e le investe. Centra in pieno la 23enne che viene sbalzata all'aria dopo aver impattato violentemente contro il cofano della vettura. " Sembrava morta, non si muoveva, aveva perso conoscenza ", ha raccontato successivamente l'amica alla polizia. Le ragazze, scampate al peggio per un soffio, sono state soccorse e trasportate al Policlinico Umberto I con un'ambulanza del 118. Hanno riportato traumi e ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Chi è l'investitore

Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato San Basilio, Fidene e Sant'Ippolito. Alla vista dei poliziotti, l'automobilista ha tentato di dileguarsi a piedi ma è stato braccato e condotto in Questura. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il 42enne sarebbe già noto alle Forze dell'Ordine. La sua fedina penale è segnata da una sfilza di reati contro la persona. Nel 2014 gli è stata revocata la patente. Nel 2015, invece, è finito in manette nel corso di una retata anti-droga per un grosso giro di spaccio a San Basilio. Se il gip convaliderà l'arresto, ora dovrà rispondere anche di tentato omicidio.