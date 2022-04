"Turisti molestati": a Roma scatta il Daspo per gli ambulanti abusivi

Guerra agli ambulanti abusivi a Roma. Le autorità hanno messo nel mirino i commercianti irregolari attivi in pieno centro storico, dal Colosseo alla Fontana di Trevi. Nella giornata di ieri sono stati individuati e fermati quattro cittadini di nazionalità bengalese: nei loro confronti una maxi multa da 22 mila euro e il Daspo, ovvero il provvedimento di allontanamento per 48 ore. Scattato, inoltre, il sequestro di decine di articoli, consistenti in aste per selfie, ombrelli e foulard.

Come riportato dal Corriere della sera nei giorni dopo Pasqua le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli anti-degrado: nel mirino abusivi e irregolari, spesso protagonisti di atti molesti nei confronti dei turisti. In questi primi quattro mesi del 2022 sono state emesse oltre 150 misure di allontanamento per 48 ore nelle zone ad alto interesse turistico e alla stazione Termini.

Ma non è tutto. Il questore Mario Della Cioppa ha emesso 30 provvedimenti Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) per contrastare episodi di degrado e mala movida nel centro storico della Capitale, ma anche in altri quartieri. Senza dimenticare le misure – dal Daspo alle multe – proposte dalla Municipale. Il quotidiano stima un totale di 200 provvedimenti nei confronti di coloro che si sono resi protagonisti di atti di violenza o di disturbo della quiete pubblica.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli episodi. Domenica una persona è stata denunciata a piede libero dai carabinieri con l’accusa di molestie: l’uomo, infatti, avrebbe sputato in direzione di un artista di strada che si stava esibendo. Negli scorsi giorni, invece, sono stati registrati diversi blitz contro gli ambulanti irregolari, “specializzati” in collane e oggetti di artigianato in legno.

Discorso a parte per l’emergenza rifiuti, piaga che continua ad affliggere la capitale. I cassonetti sono pieni anche in pieno centro storico, tanto da debordare. Le manifestazioni in occasione del 25 aprile non hanno migliorato la situazione, i turisti non sanno dove buttare i rifiuti. Insomma, i problemi per Gualtieri non mancano.