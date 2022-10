“Mi state tormentando”. Udienza a porte chiuse per Noemi Bocchi

Udienza a porte chiuse per Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti. La Bocchi è giunta questa mattina presso la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma, per prendere parte a un'udienza nell'ambito di un procedimento che la vede come parte offesa.

Il giudice ha accolto la richiesta del legale di parte civile, disponendo in tal modo che il processo si svolga a porte chiuse, in modo da poter garantire la riservatezza delle audizioni in corso. Nessun estraneo potrà quindi varcare la porta dell’aula, compresi cronisti e curiosi.

La Bocchi è parte offesa nel processo

Secondo quanto riportato da Repubblica, la nuova compagna di Totti, arrivata in scarpe da ginnastica, jeans scuri e maglia nera, è stata convocata per partecipare all'udienza in cui sarebbe imputato l’ex marito Mario Caucci, risultando parte offesa nel processo penale. Il tribunale ha deciso che il processo si dovrà svolgere a porte chiuse, senza nessuno che non abbia nulla a che fare con l'udienza. Questo accorgimento non viene molto spesso accordato, se non in reati particolari.

Sono cinque le persone che sono state ascoltate: due amici e tre amiche della Bocchi, e che hanno reso la propria testimonianza quali persone informate sui fatti. I cinque hanno risposto alle domande poste loro dal sostituto procuratore Delio Spagnolo. In passato l'imprenditore Mario Caucci, ex coniuge della Bocchi, aveva reso noto di aver sofferto per la separazione dalla moglie e aveva anche fatto sapere che è in corso una causa legale nella quale si sta difendendo.

Si è lamentata con i giornalisti

All’uscita dall’aula i legali della difesa di Caucci hanno affermato di non voler rilasciare dichiarazioni. La Bocchi, sempre all’uscita, si è rivolta ai giornalisti presenti, che le avevano chiesto delucidazioni riguardo la sua presenza in tribunale, lamentandosi del loro atteggiamento: "Mi state tormentando, sono molto offesa”.

Intanto però Francesco Totti e la sua nuova compagna avrebbero ufficializzato la loro storia d'amore. Dalle ultime notizie il Pupone avrebbe preso in affitto un attico a Roma nord dove andare a convivere con la compagna, mentre priva abitava nella zona sud della Capitale, nella mega villa nel quartiere romano dell’Eur. Ricordiamo che la disputa in tribunale per definire il divorzio tra Ilary Blasi e l’ex giocatore della Roma non ha ancora avuto inizio.

