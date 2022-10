Totti e Noemi si mettono la fede (di diamanti)

Totti è sempre più protagonista della scena gossip. Dopo avere mantenuto un basso profilo per tutta l'estate, il Pupone si è conquistato la scena con la famosa intervista rilasciata al Corriere e da quel momento non si è più nascosto. Dalle pubbliche dichiarazioni d'amore e stima per Noemi Bocchi alle accuse nei confronti dell'ex moglie (" Mi ha portato via la collezione di orologi, non ha lasciato neanche le garanzie né le scatole "), fino alle paparazzate a cena fuori con i figli e alla nuova compagna.

La battaglia legale per il divorzio non è ancora ufficialmente iniziata (anche se in tribunale la coppia ci andrà a breve per chiudere la vicenda Rolex versus furto di borsette) ma Totti ha già iniziato la sua nuova vita. Lo testimoniano gli anelli che sono comparsi a sorpresa al suo anulare e a quello di Noemi Bocchi. I preziosi gioielli sarebbero il pegno d'amore della coppia che, stando alle dichiarazioni di Francesco, starebbe insieme da ormai dieci mesi (da Capodanno).

Totti e Noemi, spunta l'anello di fidanzamento

Un certo luccichio si era notato al dito della mano sinistra di Noemi Bocchi già nelle foto, che il settimanale Diva e donna era riuscito a scattare durante la festa di compleanno di Totti. Un party a sorpresa organizzato dalla 35enne romana per l'ex capitano giallorosso in un noto ristorante alle porte di Roma. A ufficializzare il fidanzamento è stato, però, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che nel numero in edicola ha pubblicato un servizio esclusivo di una cena tra Totti e Noemi (con Isabel e i due figli di lei). Al dito di entrambi, a sorpresa, è spuntata una preziosa coroncina di diamanti che conferma l'impegno della coppia. Una promessa che potrebbe concretizzarsi con la convivenza, visto che Francesco Totti - si vocifera - avrebbe affittato un lussuoso attivo a nord di Roma, dove trasferirsi quanto prima.

Striscia consegna il Tapiro a Totti