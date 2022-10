"Nell'attico a nord di Roma". Totti e Noemi vanno a convivere

Dall'Eur a Vigna Clara il passo è breve. Diciassette chilometri in linea d'aria che separano Francesco Totti dalla sua nuova vita. Pur non avendo ancora ufficializzato il divorzio con Ilary Blasi, il Pupone avrebbe deciso di fare il grande passo e andare a convivere con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Lei è pronta a lasciare l'appartamento in via della Mendola, tra la Camilluccia e Monte Mario. Lui vuole abbandonare la mega villa dell'Eur, dove ha vissuto gli ultimi quindici anni insieme ai tre figli e all'ormai ex compagna. E così Totti è pronto a cambiare prospettiva passando dalla zona sud della capitale alla zona nord.

Francesco ha iniziato a apprezzare i quartieri capitolini a nord di Ponte Milvio da quando ha conosciuto Noemi, che nella zona abita da quando si è separata da Mario Caucci, dal quale ha avuto due figli. Da maggio a oggi il Pupone è stato più volte paparazzato in zona, quando si recava di nascosto dalla sua nuova fiamma per trascorrere qualche ora lontano dal clamore mediatico e dai pettegolezzi.

Totti, Noemi e l'attico a nord di Roma

Secondo quanto riferito da Repubblica, il campione " ha scelto di stravolgere i suoi orizzonti e prendere in affitto un immobile, nel cuore di Vigna Clara, con la nuova compagna Noemi Bocchi" . Francesco avrebbe optato per un attico all'interno di un elegante palazzina dotata di ogni comfort (dalla piscina ai campi da tennis). " Nessun acquisto definitivo - riferisce il quotidiano - ma l'inizio di una nuova vita, lontano dalla roccaforte situata sulla Cristoforo Colombo ".