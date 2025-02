Ruzza picchiato in negozio denuncia Quarto. Via al processo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le botte e le minacce sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza del negozio e il filmato, più che esplicito, è finito agli atti dell'inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi. Dell'aggressione all'orologiaio-influencer Lorenzo Ruzza è accusato Danilo Quarto, imprenditore nel settore della sicurezza privata. Il quale è appena stato rinviato a giudizio, insieme al presunto complice Lorenzo Canetoli, con le accuse di tentata estorsione e lesioni.

I fatti sono del 18 maggio 2021, la scena si svolge nella gioielleria di via Cesare Battisti. Il motivo del contendere sono i servizi di security che Quarto, 40enne di origine barese, vuole imporre alle attività di Ruzza, diventato famoso con migliaia di follower per i video social in cui piazza i suoi orologi di lusso. Il gioielliere è restio e allora partono le minacce, i pugni e le testate. La vittima, che si è costituita parte civile nel processo, ha riportato diverse ferite e una prognosi di dieci giorni. Nel video compare, accanto a Quarto, anche il 38enne Canetoli, mentre a tratti cerca di calmare l'amico.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Quarto e Canetoli si sono presentati nella gioielleria e con toni sempre più aggressivi hanno cercato di convincere Ruzza a ingaggiarli come responsabili della sicurezza per i suoi negozi.

Quando il commerciante ha invitato l'uomo a calmarsi, quest'ultimo ha cominciato a picchiarlo. Il filmato delle telecamere lascia spazio a pochi dubbi. Ruzzo ha sporto denuncia e dalle indagini si è arrivati al processo che partirà ad aprile.