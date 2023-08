Sabato a Milano il funerale del sociologo Alberoni

I funerali del sociologo Francesco Alberoni, conosciuto per i suoi studi sui movimenti collettivi e i processi amorosi, si terranno sabato 19 agosto, alle ore 11, nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Le esequie, che saranno celebrate da monsignor Carlo Faccendini, abate della basilica, si terranno in forma pubblica, come da disposizioni lasciate ai quattro figli, Paolo Giovanni Agostino, Margherita, Giulio e Francesca. La camera ardente è stata allestita al Policlinico di Milano, dove Alberoni si è spento, all'età di 93 anni, nella serata di lunedì 14 agosto dopo un ricovero di alcuni giorni per complicazioni renali. Il cordoglio di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio: «Sono profondamente rattristata dalla notizia della scomparsa del professor Francesco Alberoni. I suoi libri, i suoi articoli e i suoi commenti hanno descritto e accompagnato i mutamenti antropologici della società italiana. Un raro esempio di intellettuale che è riuscito a coniugare la sua conoscenza, i suoi studi e il suo pensiero con la vita quotidiana delle persone. Un vero maestro capace di declinare con eleganza e delicatezza il proprio sapere, senza mai apparire distante o irraggiungibile. Ci mancherà». Anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si unisce al cordoglio: «Ci lascia un intellettuale raffinato e acuto che, con i suoi libri venduti in tutto il mondo e la sua intensa attività accademica, ha innovato la sociologia e la comunicazione. I suoi studi sui consumi e sui movimenti collettivi lo hanno reso un'istituzione. . Il ministero della Cultura si metterà subito al lavoro per omaggiare la sua figura come merita».