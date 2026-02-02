Sadler, Prest e Lovato: un tridente olimpico a "Casa Baglioni"

Nel bicchiere questa settimana il "MI-CO-Cocktail" a base di Campari, Ramazzotti, estratto di mela, spuma di Prosecco, caviale di Vodka Cortina e mela dry per brindare all'arrivo dell'Olimpiade d'inverno Milano-Cortina. L'evento organizzato per celebrarlo è "La Dolce Altitude" e la vista dell'aperitivo è quella spettacolare della terrazza di Casa Baglioni, l'hotel nel cuore di Brera al cui interno ospita la stella Michelin del "Ristorante Sadler" che ne impreziosisce l'offerta alberghiera. Ai fornelli, dunque, il maestro Claudio Sadler che per la serata speciale ha ospitato i piatti di Graziano Prest del ristorante "Tivoli", un'altra Stella Michelin a Cortina d'Ampezzo e ha colto l'occasione per annunciare la promozione del suo ex allievo Giacomo Lovato (nella foto con Claudio Sadler) a resident chef del "Sadler" a Casa Baglioni. Varesino del 1990 con già un robusto percorso che oltre alla cucina di Sadler, lo ha visto in quelle di Carlo Cracco, allo "Snowflake" del Principe delle Nevi di Cervinia con Chef Federico Zanasi e al "Borgia" di Milano. "Approccio contemporaneo - assicurano -, attento alla sostenibilità e alla valorizzazione degli ingredienti: in particolare i vegetali, con cui ama sperimentare". Con chef Sadler che spiega di averlo scelto perché "è in grado di portare una ventata di freschezza e modernità con nuove preparazioni, senza snaturare i miei piatti signature".

Tre chef, dunque, per "La Dolce altitude" al "Ristorante Sadler" con il Ferrari Riserva Lunelli 2016 già nel giacchio dei secchielli. Sparo d'inizio con i Ravioli di ossobuco con salsa allo zafferano e sugo d'arrosto, per proseguire con il Medaglione di cervo con purè di porcini secchi, cavolo nero e senape in carpione. Quest'ultimo, con una leggera rivisitazione, rimarrà in carta al ristorante per tutta la durata dei giochi invernali e ad accompagnarlo arriva un davvero superbo Carapace Tenurte Lunelli 2021.

A conclusione del menu la Piccola tofana a gianduia con frutti di bosco, sorbetto al melograno e meringa di lamponi - ispirata anche nella forma all'iconica montagna ampezzana - e Latte di sambuco con frutti rossi e sbrisolona sbriciolata accompagnata da un imperdibile Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2015. Se si parte così, l'Olimpiade è in discesa (libera).