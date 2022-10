Acne, cause e rimedi di questo inestetismo della pelle

L’acne è una comune malattia della pelle che si manifesta con la comparsa di una serie di eruzioni cutanee comunemente chiamate brufoli. Questi si formano quando i follicoli piliferi sottocutanei si occludono. Compaiono principalmente su viso, collo, schiena, torace e spalle. Chiunque può presentare lesioni acneiche, anche se sono più frequenti negli adolescenti e nei giovani adulti (colpisce circa l’80% dei soggetti di età compresa tra gli 11 e i 30 anni, in particolar modo nelle donne di età compresa tra i 14-17 e gli uomini fra 16-19).

L’esordio è più precoce nelle femmine (circa 11 anni) rispetto ai maschi (12-13 anni). Generalmente, la malattia si risolve intorno ai 20 anni, anche se nel 12% dei casi, può perdurare fino ai 25, e nel 7% fino alla quarta decade di vita. Non è una malattia pericolosa, ma può diventare causa di cicatrici.

Quali sono le cause

Nonostante i numerosi studi, non esiste una causa specifica o principale della comparsa, piuttosto una serie di fattori come l’aumento della produzione di sebo, l’infiammazione, la colonizzazione batterica dei follicoli pilo-sebacei e la loro alterata cheratinizzazione, con cheratosi follicolare, ossia la formazione di una sorta di "tappo", che occlude gli sbocchi delle ghiandole.

Acne, i falsi miti da sfatare

Proprio le cause del disturbo, sono all’origine di tante false credenze. Vengono spesso "presi di mira" cioccolato e cibi grassi, anche se esistono poche evidenze che gli alimenti di qualunque natura, abbiano effetti sull’origine e il decorso dell’acne nella maggior parte delle persone. Altro mito diffuso è che sia la sporcizia della pelle a provocarla, in realtà, punti neri o altre manifestazioni non nascono da una cattiva igiene. Allo stesso modo, lo stress non causa acne, ma è stato osservato che, nei soggetti che ne soffrono, può determinarne il peggioramento. Ovviamente l’acne non è contagiosa.

Le diverse tipologie

Chi soffre di acne spesso presenta una diversa varietà di lesioni.

La lesione di base, detta comedone , è semplicemente un follicolo pilifero ingrossato e ostruito.

, è semplicemente un e ostruito. Se il comedone rimane sottocutaneo, si definisce comedone chiuso e forma un punto in rilievo bianco.

e forma un punto in rilievo bianco. Se raggiunge la superficie della pelle e si apre, viene chiamato comedone aperto o, a causa del suo aspetto, punto nero. Il colore nero è dovuto a modifiche del sebo una volta esposto all’aria. Non dipende da sporcizia. Sia i punti bianchi che i punti neri possono rimanere a lungo sulla pelle.

Possono poi presentarsi lesioni più fastidiose:

Papule. Lesioni infiammatorie che in genere si presentano come piccoli rilievi rosa della pelle, talvolta dolenti al tocco.

Lesioni infiammatorie che in genere si presentano come piccoli rilievi rosa della pelle, talvolta dolenti al tocco. Pustole. Papule sormontate da lesioni riempite di pus bianco o giallastro, talvolta rosse alla base.

Papule sormontate da lesioni riempite di pus bianco o giallastro, talvolta rosse alla base. Noduli. Formazioni solide, grosse e dolorose, situate nella pelle, in profondità.

Formazioni solide, grosse e dolorose, situate nella pelle, in profondità. Cisti. Lesioni profonde, dolorose e piene di pus, che possono evolvere in cicatrici.

Particolari attenzioni

Pulire la pelle delicatamente.

Evitare il sole.

In caso di sintomi severi si raccomanda di rivolgersi al dermatologo. In caso di acne lieve o moderata, usare prodotti cosmetici di alta qualità.

Schiacciare i brufoli non solo è controproducente ma aumenta il rischio di causare cicatrici permanenti.

Trattamento dell' acne

La diagnosi dell’acne è di competenza del dermatologo e segue un percorso nel quale per prima cosa si interpretano segni caratteristici di questa malattia, per stabilire la cura che varia in base a:

Tipo di acne (comedonica, papulo-pustolosa, nodulo cistica, nodulare, conglobata, mista)

Al grado di severità di ciascun tipo (lieve, moderata, severa)

Eventuali condizioni sistemiche associate (nella donna), come alterazione del metabolismo ormonale ovarico o surrenalico o presenza di ovaio micropolicistico (PCO).

I prodotti consigliati

Skin Perfecting 2% - Paula's Choice. Peeling viso con acido salicilico. Liquido a rapido assorbimento che rimuove le cellule di pelle morta in eccesso e combatte i punti neri e imperfezioni. Esfolia le cellule morte della pelle sia in superficie che in profondità nei pori, per una pelle dall'aspetto più chiaro e luminoso. Il BHA ha proprietà antinfiammatorie e aiuta a ridurre pori dilatati, macchie e rossori. Scopri il prodotto su Amazon.

Miracle Patch - Rael Beauty. Cerotti invisibili da applicare sopra l'inestetismo, che espelle delicamente pus e impurità alla fonte. Realizzato con idrocolloide di grado medico altamente assorbente. La finitura opaca e trasparente e il bordo esterno extra sottile, si fonde perfettamente con tutte le tonalità della pelle. I bordi affusolati mantengono i cerotti aderenti alla pelle, coprendo efficacemente le macchie, imperfezioni e brufoli e punti neri. Fornisce una barriera protettiva contro le sostanze irritanti. Non testato sugli animali e non contiene nessun ingrediente di origine animale. Scopri il prodotto su Amazon.

Acniben Teen Skin Body Spray - Isdin. Il primo spray anti-acne per il corpo. Indicato per pelle grassa a tendenza acneica in zone di difficile accesso come la parte superiore del torace: spalle e petto. Assorbimento rapido che penetra nei pori aiutando a controllare l'eccesso di sebo provocato dall' acne giovanile. Rinnova le cellule della pelle grazie all'azione dell'acido salicilico e dell'acido glicolico. L'azione esfoliante dell'acido glicolico riduce le imperfezioni ed aiuta ad eliminare le cellule morte della pelle. L'acido salicilico regola la produzione di cheratina, svolge inoltre funzione antimicrobica ed anti-irritante. La valvola spray 360º permette di raggiungere anche le zone più difficili, come le spalle. Non sensibilizzante. Dermatologicamente testato. Scopri il prodotto su Amazon.

Green Mask Stick - Pink Rhyme. Maschera detergente solida al tè verde. Contiene estratto di tè verde, che pulisce efficacemente i pori della pelle, rimuove le impurità in profondità e regola l'equilibrio idro lipidico, regalando alla pelle idratazione e nutrimento. Con vitamine, in grado di contenere efficacemente l'attività dei melanociti, ridurre i punti neri e l'acne e migliorare la circolazione sanguigna, rendendo la pelle soda e liscia e naturalmente luminosa. Scopri il prodotto su Amazon.

Crema viso alla bava di lumaca - Nuvò. Nutre la pelle del viso rendendola luminosa e idratata. Pelle più giovane grazie ai 10 principi attivi presenti, bava di lumaca, acido ialuronico, cellule fresche di kiwi, burro di mango, olio di argan, olio di macula, aloe, collagene marino, vitamina C e vitamina E, con azione antiossidante, che rendono la pelle più vellutata e setosa. Ideale per pelli con imperfezioni, impura o con presenza di acne. Con il 60% di bava di lumaca, pura e concentrata, estratta senza danneggiare le lumache. Contiene naturalmente allantoina, collagene, elastina, acido glicolico e proteine naturali. Scopri il prodotto su Amazon.