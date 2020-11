Aglio, benefici e controindicazioni del superfood dall'odore pungente

L’aglio è da millenni il protagonista indiscusso della medicina naturale e popolare. Il suo nome botanico è Allium Sativum ed è appartenente alla famiglia delle Liliacee. Risulta ricco di vitamine, aminoacidi, enzimi, proteine, minerali.

Studi recenti sostengono che assumere costantemente l’aglio attraverso un’alimentazione sana potrebbe prevenire i tumori causati dalle nitrosamine, sostanze che si sviluppano nella flora intestinale quando alta è l’assunzione di cibi ricchi di conservanti. Numerose sono le varietà di aglio prodotte in Italia. La varietà più rinomata è quella rossa che si trova sia in Sicilia che in Abruzzo. Dal sapore forte, è utilizzata come sostituto del sale se da essa non si rimuove la tunica.

Le proprietà benefiche dell'aglio

Nella medicina popolare l’aglio è considerato un antibiotico naturale soprattutto se consumato crudo. Oltre ad essere un ottimo rimedio per curare i malanni stagionali come tosse, raffreddore e influenza, numerose sono le sue proprietà benefiche. Ecco quelle che lo rendono un superfood di cui non si può fare a meno:

è antibatterico : l'aglio è ricco di allicina, sostanza che riduce nell’organismo la formazione di ceppi batterici resistenti, ed è utile per rafforzare il sistema immunitario in vista dell'inverno;

: l'aglio è ricco di allicina, sostanza che riduce nell’organismo la formazione di ceppi batterici resistenti, ed è utile per rafforzare il sistema immunitario in vista dell'inverno; contrasta il colesterolo cattivo : è ottimo per abbassare la pressione arteriosa. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Hypertension, la quantità di allicina necessaria per ottenere l’effetto ipotensivo equivarrebbe a circa quattro spicchi d’aglio al giorno;

: è ottimo per abbassare la pressione arteriosa. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Hypertension, la quantità di allicina necessaria per ottenere l’effetto ipotensivo equivarrebbe a circa quattro spicchi d’aglio al giorno; mantiene giovani : contrasta la formazione dei radicali liberi , proteggendo dagli effetti negativi dell’invecchiamento cellulare;

: contrasta la formazione dei , proteggendo dagli effetti negativi dell’invecchiamento cellulare; ha un effetto anticoagulante : impedisce la formazione di coaguli e trombi . È utile, inoltre, per favorire la dilatazione dei vasi sanguigni;

: impedisce la formazione di e . È utile, inoltre, per favorire la dilatazione dei vasi sanguigni; aiuta nella cura dell’acne : utile contro brufoli e punti neri. Basta tagliare uno spicchio di aglio a metà e sfregarlo sulla parte interessata, oppure preparare un decotto. Quest’ultimo è utile per tonificare il viso e ridurre la dilatazione dei punti neri;

: utile contro brufoli e punti neri. Basta tagliare uno spicchio di aglio a metà e sfregarlo sulla parte interessata, oppure preparare un decotto. Quest’ultimo è utile per tonificare il viso e ridurre la dilatazione dei punti neri; anticaduta per i capelli: stimola la circolazione del cuoio capelluto. Preparato un decotto, si può utilizzarlo per sciacquare il cuoio capelluto. Da scegliere per contrastare gli effetti della caduta stagionale.

Aglio, utilizzo e controindicazioni

L’aglio può essere utilizzato fresco o sotto forma di infuso e decotto a scopo terapeutico. In cucina, solitamente si utilizza solo la parte del bulbo. Spesso non è amato a causa del suo sapore forte che permane a lungo, provocando l'alito cattivo. Per evitarlo, è sufficiente tagliarlo longitudinalmente a metà e, con la punta di un coltello, rimuovere la parte centrale dello spicchio.

Per combattere l’alito cattivo provocato dal suo consumo, è sufficiente bere una tazza di tè verde che, ricca di polifenoli, è in grado di eliminare i composti di zolfo che provocano il suo odore pungente. Utile è anche bere un bicchiere di latte intero o mangiare frutta, come mela, pera, prugna, uva.

Il suo consumo è da limitare durante la gravidanza e l’allattamento, se si soffre di problemi di stomaco o di digestione e bassa pressione sanguigna.