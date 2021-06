Amazon Prime Day 2021, i migliori prodotti di salute e bellezza

Anche quest'anno l'Amazon Prime Day offrirà ai clienti Amazon Prime la possibilità di acquistare oltre 2 milioni di prodotti a prezzi scontati. Da lunedì 21 giugno a martedì 22 giugno gli amanti dello shopping online potranno consultare il catalogo di Amazon Italia e risparmiare in maniera davvero vantaggiosa.

Dai dispositivi elettronici all'abbigliamento, dall'oggettistica per la casa ai giochi per i più piccoli, la scelta è molto varia. Unico limite, come già accennato, è la necessità di essere iscritti ad Amazon Prime, il servizio a pagamento (gratuito per i primi 30 giorni) che consente agli utenti di accedere ad un'ampia gamma di servizi e di ricevere i propri acquisti in tempi più brevi.

L'Amazon Prime Day dedica un ampio spazio alla salute e al benessere con prodotti innovativi e funzionali. Scopriamo insieme quali sono i migliori e perché è arrivato il momento di portarli a casa.

Amazon Prime Day, ecco quali sono i migliori prodotti per la salute e la bellezza

Nell'ultimo anno l'attenzione rivolta alla salute è cresciuta in maniera esponenziale. Siamo più attenti alla stessa e ci dedichiamo con maggiore consapevolezza a momenti di benessere a trecentosessanta gradi. Motivo in più, questo, per approfittare dell'Amazon Prime Day. Ecco, dunque, cosa acquistare:

Misuratore di pressione da polso : utile per tutta la famiglia, questo sfigmomanometro ha due modalità utente e consente la registrazione di 120 memorie per ogni persona. Misurazione accurata e facilità d'uso sono le sue caratteristiche fondamentali. Basta infatti avvolgere il bracciale del misuratore attorno al polso, sedersi e premere il pulsante "START". Il prodotto è in offerta a 18,11 euro ;

: utile per tutta la famiglia, questo sfigmomanometro ha due modalità utente e consente la registrazione di 120 memorie per ogni persona. Misurazione accurata e facilità d'uso sono le sue caratteristiche fondamentali. Basta infatti avvolgere il bracciale del misuratore attorno al polso, sedersi e premere il pulsante "START". Il prodotto è in offerta a ; Massaggiatore gambe e piedi : questo dispositivo ad aria compressa, gonfiandosi e sgonfiandosi, massaggia cosce, polpacci e piedi. Innumerevoli i benefici per la circolazione sanguigna, tra cui una riduzione degli edemi, delle vene varicose e di un disturbo noto come sindrome delle gambe senza riposo. Il prodotto è in offerta a 65,01 euro ;

: questo dispositivo ad aria compressa, gonfiandosi e sgonfiandosi, massaggia cosce, polpacci e piedi. Innumerevoli i benefici per la circolazione sanguigna, tra cui una riduzione degli edemi, delle vene varicose e di un disturbo noto come sindrome delle gambe senza riposo. Il prodotto è in offerta a ; Mini cyclette pieghevole : stabile e sicuro, questo mini trainer fornisce diversi livelli di esercizio e permette di allenare in maniera efficace la parte superiore e inferiore del corpo. La forma leggera consente alla cyclette di essere trasportata ovunque. Il prodotto è in offerta a 35,68 euro ;

: stabile e sicuro, questo mini trainer fornisce diversi livelli di esercizio e permette di allenare in maniera efficace la parte superiore e inferiore del corpo. La forma leggera consente alla cyclette di essere trasportata ovunque. Il prodotto è in offerta a ; Scrub corpo al sale del Mar Morto e caffè: ricco di minerali e nutrienti, questo scrub è arricchito con olio naturale e polvere di semi di caffè dalle proprietà antiossidanti, esfolianti e idratanti. Formula vegana e cruelty free. Il prodotto è in offerta a 9,99 euro ;

ricco di minerali e nutrienti, questo scrub è arricchito con olio naturale e polvere di semi di caffè dalle proprietà antiossidanti, esfolianti e idratanti. Formula vegana e cruelty free. Il prodotto è in offerta a ; Mousse corpo idratante: l'olio di cocco vergine e il cacao lavorano in simbiosi per rendere la pelle idratata ed elastica. La tonicità è garantita dalla presenza di estratto dei chicchi di caffè, papaya, mango e mangostano. La texture in mousse non unge e rende più facile l'assorbimento. Adatta ad ogni tipo di pelle, la formula è clean e priva di siliconi, parabeni, solfati e glutine. Il prodotto è in offerta a 27,23 euro.

