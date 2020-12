Ansia da coronavirus, la pet therapy può aiutarci

Definita come “interventi assistiti con gli animali”, la pet therapy è ormai un consolidato metodo per tenere a bada l'ansia e rafforzare la salute, oltre a supportare il morale delle persone sottoposte a stress da trattamenti farmacologici o a lunghe degenze negli ospedali, grazie al contatto con gli animali. Una terapia valida, senza distinzione di sesso o di età per i destinatari: dai bambini agli anziani, tutti possono trarre benefici dal rapporto con gli animali.

Non solo una terapia per affrontare meglio alcune malattie, ma anche una cura contro ansia e paura nati o intensificatisi durante il lockdown. Secondo gli studi condotti dagli esperti del settore infatti, chi durante il periodo di lockdown ha avuto degli animali in casa ha sofferto meno lo stress emotivo causato dal coronavirus.

I benefici della pet therapy durante il lockdown

Da quando è esplosa la pandemia da coronavirus, le relazioni sociali sono drasticamente diminuite: non solo il lockdown ha imposto misure restrittive, con la possibilità di uscire da casa solo per motivi di necessità, ma anche le regole del buon senso che hanno ridotto le abitudini di frequentare parenti ed amici. Ci si è ritrovati all’improvviso a fare i conti con una grande solitudine. Un grande vuoto dentro che in molti non sono riusciti a colmare divenendo ansiosi, stressati e anche depressi. Chi ha avuto la fortuna di avere un animale in casa, secondo gli studiosi, ha superato meglio il periodo più buio della pandemia.

Prendersi cura di un animale aiuta a dare sollievo ad ansie, paure, stress e sindromi depressive. Questo tipo di compagnia aumenta il livello di neurotrasmettitori, quali adrenalina e dopamina, con benefici sia sull’umore che sullo stato psicologico. Si viene a creare quindi una situazione di benessere generale, perché diminuisce la pressione sanguigna e, di conseguenza, anche quella del ritmo cardiaco, determinando un calo dello stato d’ansia e dello stress. Anche le sindromi depressive riescono ad essere attenuate.

Il cane fra gli animali consigliati da tenere in casa

La pet therapy svolge la sua valida efficacia con tanti tipi di animali da affezione: si va dal cane, al gatto e al cavallo, fino al coniglio, al porcellino d’India, al lama e all’alpaca. Fra questi, però, il cane viene considerato l’animale più vicino all’uomo.

Per la loro propensione ad adeguarsi alle abitudini degli uomini, gli amici a quattro zampe riescono a migliorare il benessere psicofisico di chi sta accanto a loro. I cani vanno a passeggio con il loro padrone, stanno sul divano con lui, sono in grado di avvertire il pericolo e attirare le attenzioni per gli interventi del caso. Con un cane accanto, come comunque con gli altri animali da affezione, diminuisce il senso di solitudine, lo stress, l’ansia e aumentano le sensazioni positive.

Perché aspettare a scegliere un amico a quattro zampe?

Non tutti hanno la possibilità di crescere in casa un cane. Ovviamente sono necessari spazi, attenzioni, e tanta voglia di dare affetto al cucciolo, oltre che riceverlo. Per cui, quando sono presenti tutte le condizioni è altamente consigliato “munirsi” di un amico a quattro zampe.

La sua presenza, specialmente durante questa pandemia, per chi vive da solo e ha dei problemi di ansia, è considerata benefica: il suo scodinzolare esprimendo gioia nel vedere il padrone riesce ad allontanare i pensieri negativi che tutte le notizie sul coronavirus stanno generando. E, se qualcuno avvertisse un disagio o un senso di angoscia, il cane è in grado di avvertirlo e attuare tutti i comportamenti necessari per tirar su il morale.