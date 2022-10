Come applicare correttamente le creme sulla pelle

Non solo creme antietà ed emollienti idratanti da applicare sulla pelle per renderla più idratata ed elastica, ma anche farmaci topici in formulazioni cremose da utilizzare per curare varie patologie.

Come applicare le creme sul viso

Per capire come fare è necessario conoscere le linee di Langer, dal nome dell’anatomista austriaco che ne parlò per la prima volta nel 1861. Si tratta di linee virtuali presenti sul nostro volto, che identificano i punti di maggiore tensione e resistenza alla trazione della pelle. Lo studioso ha collegato queste zone al passaggio dei fasci di collagene. Per questo motivo, eseguire i movimenti seguendo queste linee in ogni fase della beauty routine aiuta a mantenere il viso tonico e rassodato.

L'applicazione della crema sul viso inizia dagli angoli esterni della bocca e si allunga fino alle orecchie. Per prevenire le rughe naso-geniene, si può stendere la crema con movimenti che partono dal contorno labbra e arrivano ai lati del naso. Per far penetrare la crema nella zona frontale si deve partire dalle sopracciglia e dalla radice del naso facendo movimenti che possano arrivare fino all’attaccatura dei capelli, come se si disegnassero idealmente dei raggi.

Per il contorno occhi, si utilizza l’anulare o il mignolo, più adatti a esercitare una pressione leggera visto che la zona è particolarmente delicata. Nella parte inferiore dell’occhio il movimento sarà dall’esterno verso l’interno, mentre per la palpebra mobile andremo dall’interno verso l’esterno. La crema non va distesa ma picchiettata. Le linee di Langer, quindi, sono preziose per praticare un "automassaggio" al fine di migliorare la circolazione cutanea e l’ossigenazione dei tessuti e per ottenere il massimo dei benefici dai cosmetici.

Cosa sono i formati topici

I farmaci topici si applicano direttamente sulla cute per curare diverse malattie cutanee. I farmaci topici esistono in numerose formulazioni, in particolare creme, unguenti, lozioni e schiume. I principi attivi più diffusi comprendono: antibiotici, antimicotici, corticosteroidi, inibitori della calcineurina, derivati della vitamina D, inibitori della fosfodiesterasi 4 (PDE4) e retinoidi.

Come si applicano i farmaci topici

È fondamentale saper applicare correttamente i farmaci topici. Prima di applicarli, è indicato lavare e asciugare delicatamente le mani. I farmaci topici devono essere stesi direttamente sulla cute e devono essere applicati con leggerezza, massaggiando solo quando espressamente richiesto dall’applicazione del prodotto, evitando di strofinare vigorosamente.

Quanto bisogna utilizzarne

La finger-tip unit è usata come misura della quantità di trattamento topico da applicare. Una finger-tip unit corrisponde alla quantità di medicamento sufficiente a coprire l’ultima falange dell’indice. La quantità di crema equivalente a una finger-tip unit è sufficiente per un’area corrispondente a due palmi di mano, oppure entrambe le pieghe dei gomiti o delle ginocchia. L’applicazione di una garza migliora la persistenza della crema sulla cute evitando la dispersione negli indumenti. L’applicazione con cellophane (medicazione occlusiva) aumenta la penetrazione del principio attivo nella cute. Nel caso in cui si usino sia emollienti che farmaci topici è opportuno applicare prima gli emollienti e dopo alcuni minuti il farmaco topico.

Cos'è un emolliente

Un emolliente o idratante (principalmente sotto forma di creme) previene la disidratazione della cute, rendendola più liscia e morbida. Una pelle idratata, oltre a essere più bella, è meno suscettibile alle irritazioni. L’uso regolare di emollienti riduce le recidive di malattie infiammatorie cutanee, come la dermatite atopica.

Come si applicano

È importante applicare correttamente gli emollienti. Prima di tutto, è opportuno lavare e asciugare adeguatamente le mani. Gli emollienti dovrebbero essere applicati direttamente sulla cute, meglio dopo una doccia, a pelle leggermente umida. Gli emollienti devono essere stesi delicatamente sulla cute, senza massaggiare a lungo né strofinare. La direzione di applicazione deve essere la stessa della crescita dei peli.

Quanto bisogna utilizzarne

La quantità di emollienti necessaria dipende dalla condizione della cute. Per un adulto con una pelle molto secca si raccomanda una quantità di circa 500 g a settimana per tutto il corpo. Per un bambino, circa 250 g a settimana per tutto il corpo. Nel caso in cui si usino sia emollienti che farmaci topici è opportuno applicare prima gli emollienti e dopo alcuni minuti il farmaco topico.