Artrite, gli esercizi mirati per i pazienti reumatici

Colpisce circa il 17,3% della popolazione italiana e i numeri sono in crescita. Stiamo parlando dell'artrite, una condizione caratterizzata dalla presenza cronica di un'infiammazione a carico di una o di più articolazioni. Le articolazioni, il cui compito è quello di saldare fra loro le ossa così da garantire allo scheletro la sua funzione di sostegno, di mobilità e di protezione, si suddividono in:

Articolazioni cartilaginee: hanno una scarsa mobilità. Ne sono un esempio le vertebre della colonna vertebrale

Articolazioni sinoviali: sono estremamente mobili. Rientrano fra queste le articolazioni delle ginocchia, della spalla e delle caviglie

Articolazioni fibrose: non sono mobili. Si pensi alle ossa del cranio.

Spesso l'artrite viene confusa con l'artrosi. In realtà, nonostante entrambe le patologie si manifestino con dolore e rigidità dei movimenti, la flogosi articolare si differenzia per via della sua tendenza degenerativa. Infatti, nel tempo, si assiste ad alterazioni anche marcate della cartilagine. Le cause sono numerose e possono essere autoimmuni, di origine metabolica, traumatica e infettiva. Talvolta la malattia è idiopatica.

Tipologie di artrite

Esistono numerose tipologie di artrite, anche se quelle maggiormente diagnosticate sono due: l'artrite reumatoide e l'osteoartrite. L'artrite reumatoide, che di solito insorge in un'età compresa fra i 40 e i 60 anni, è una malattia infiammatoria cronica di origine autoimmune. Essa danneggia la salute delle articolazioni simmetriche, dei tendini, del liquido sinoviale, dei muscoli e di altri tessuti dell'organismo.

Essendo una condizione multifattoriale, presenta più di una causa scatenante: predisposizione genetica, infezioni virali (Human Herpes Virus 6, Epstein-Barr Virus), fumo di sigaretta, stress, cattiva igiene orale. Agli esordi la flogosi interessa in particolar modo le articolazioni delle dita delle mani e dei piedi. Con il passare del tempo può colpire, altresì, le articolazioni dei polsi, delle ginocchia, delle caviglie, delle anche e della spalla.

Molto diffusa è l'osteoartrite che ogni anno interessa quasi 52 milioni di individui, di questi oltre l'80% ha più di 50 anni. L'infiammazione è una conseguenza del progressivo deterioramento della cartilagine che si manifesta con una ridotta capacità di movimento, rigidità e gonfiore articolare. Frequente è la formazione di osteofiti. I fattori di rischio maggiormente significativi comprendono l'età avanzata, il sesso femminile, l'obesità e gli infortuni a carico delle articolazioni. Altri tipi di artrite sono:

La spondilite anchilosante : anch'essa di origine autoimmune, provoca la fusione delle articolazioni della colonna vertebrale e altera il funzionamento dei tendini e dei legamenti

: anch'essa di origine autoimmune, provoca la fusione delle articolazioni della colonna vertebrale e altera il funzionamento dei tendini e dei legamenti Il lupus eritematoso sistemico : patologia autoimmune e multisistemica

: patologia autoimmune e multisistemica La gotta : lo stato flogistico è dovuto al deposito di urati nella cartilagine

: lo stato flogistico è dovuto al deposito di urati nella cartilagine L' artrite psorisiaca : si sviluppa nei pazienti affetti da psoriasi, una malattia infiammatoria cronica recidivante della pelle

: si sviluppa nei pazienti affetti da psoriasi, una malattia infiammatoria cronica recidivante della pelle L'artrite reattiva: ha un'origine sia infettiva che autoimmune. Tra i patogeni incriminati ci sono quelli della clamidia, della shigella e della salmonella.

I sintomi dell'artrite

Convivere con l'artrite non è semplice. A periodi di relativa calma, seguono ricadute durante le quali l'intensità dei sintomi può compromettere la vita quotidiana. Manifestazioni tipiche sono:

Dolore

Gonfiore delle articolazioni

Rigidità delle articolazioni

Rumori articolari

Arrossamento

Sensazione di calore

Movimenti limitati

Stanchezza

Febbre.

Tra le conseguenze più temibili vi sono senza dubbio le deformità ossee che, in casi estremi, devono essere corrette chirurgicamente. L'infiammazione, inoltre, è in grado di diffondersi ad altre parti del corpo come occhi, cuore e polmoni. I pazienti affetti da artrite reumatoide, infine, hanno un rischio più elevato di sviluppare malattie cardiovascolari.

Gli esercizi per l'artrite

È stato dimostrato che l'attività fisica, se praticata sotto stretta sorveglianza medica, può migliorare la sintomatologia e quindi l'esistenza di chi soffre di artrite. Infatti il movimento non solo riduce l'infiammazione, la rigidità e il dolore articolare ma aumenta anche la flessibilità e la resistenza.

Sono tre i principali esercizi consigliati:

Esercizi di stretching : preceduti dal riscaldamento, vanno eseguiti almeno una volta al giorno per un quarto d'ora. Sono indicate discipline come lo yoga e il tai chi

: preceduti dal riscaldamento, vanno eseguiti almeno una volta al giorno per un quarto d'ora. Sono indicate discipline come lo yoga e il tai chi Esercizi di forza : includono quelli isometrici che agiscono sui muscoli senza spostare l'articolazione (ad esempio le flessioni) e quelli isotonici che, pur lavorando sui muscoli, prevedono il movimento dell'articolazione

: includono quelli isometrici che agiscono sui muscoli senza spostare l'articolazione (ad esempio le flessioni) e quelli isotonici che, pur lavorando sui muscoli, prevedono il movimento dell'articolazione Esercizi aerobici: includono la corsa leggera, gli squat, la bicicletta e il nuoto.

Indispensabile, al termine di ogni sessione, il raffreddamento che inizia con il rallentare il ritmo al fine di abbassare la frequenza cardiaca. Si consiglia di farlo seguire da una doccia o da un bagno caldo che scioglie eventuali tensioni muscolari. Se le articolazioni sono dolenti, è possibile applicare del ghiaccio.