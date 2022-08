Capillari fragili e lividi, ecco cosa fare

È un disturbo molto diffuso in particolar modo fra la popolazione femminile e spesso è fonte di imbarazzo. I capillari fragili sono fastidiosi inestetismi localizzati soprattutto sul viso e sulle gambe e caratterizzati da macchie emorragiche (ecchimosi, petecchie, lividi) con una cromia brunastra e con un'estensione variabile. Il nostro corpo è percorso interamente da vasi di differenti dimensioni. I più piccoli sono proprio i capillari e il loro compito è quello di trasportare i nutrienti e di eliminare al tempo stesso le sostanze di scarto. Quando i capillari si dilatano e diventano evidenti prendono il nome di teleangectasie. Vanno così a formare quella caratteristica "ragnatela" di colore bluastra e rossastra che molte donne considerano antiestetica.

Ma quali sono le cause dei capillari fragili? Esse sono numerose e variano da soggetto a soggetto. Tra le più frequenti ritroviamo:

Problematiche di circolazione. Spesso a scatenare il disturbo è un'insufficienza venosa responsabile, altresì, delle vene varicose o varici

Spesso a scatenare il disturbo è un'insufficienza venosa responsabile, altresì, delle vene varicose o varici Fattori genetici

Squilibri ormonali . Sono frequenti durante la gravidanza, nel periodo che precede l'arrivo delle mestruazioni e con l'assunzione della pillola anticoncezionale

. Sono frequenti durante la gravidanza, nel periodo che precede l'arrivo delle mestruazioni e con l'assunzione della pillola anticoncezionale Fattori climatici, come il caldo e l'eccessiva esposizione al sole

Stress

Attività fisica assente o carente

Sovrappeso e obesità

Fumo di sigaretta

Eccessivo consumo di alcol

Deficit vitaminici

Ipersurrenalismo

Sindrome di Cushing

Nei casi più gravi si assiste alla comparsa di una condizione nota come porpora caratterizzata dalla formazione di emorragie spontanee o in seguito a traumi di lieve entità.

Cosa fare in caso di capillari fragili

Che siano la conseguenza di una patologia o un semplice inestetismo, i capillari fragili possono essere contrastati con l'adozione di sane abitudini. In primo luogo è necessario rivedere la propria alimentazione. La dieta ideale deve fornire il giusto apporto di vitamine (soprattutto K e C), di omega 3 e di antiossidanti. Via libera, dunque, a frutti di bosco, agrumi, verdure a foglie verdi, cereali, uva, pesce e tè verde. Da evitare il consumo di alcol e il fumo di sigaretta che amplifica l'azione dannosa dei radicali liberi. Utili gli integratori a base di ippocastano, mirtillo nero e vite rossa.

L'esercizio fisico è fondamentale e deve essere praticato con costanza, quindi almeno 2-3 volte a settimana. Per riattivare la microcircolazione sono da preferire attività come la camminata veloce, la bicicletta e lo stretching. Sia durante lo sport che tutti i giorni si devono indossare abiti comodi e non attillati. I tacchi vanno riservati solo alle occasioni importanti. A fine giornata è consigliato sollevare le gambe con l'aiuto di un cuscino e frizionarle con getti di acqua fredda da alternare a quelli di acqua calda.