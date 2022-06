Cellulite, contrastala con i massaggi fai da te

La cellulite colpisce tutti in modo democratico e senza nessuna distinzione. Nota anche come buccia d'arancia è un inestetismo che incide prevalentemente sull'area dei glutei e delle cosce, colpendo di sovente anche la zona addominale. Agisce sull'aspetto del derma e del sottopelle, si palesa a partire dal periodo post puberale con motivazioni sempre differenti. Apparendo come una depressione micro cutanea dell'area interessata, con mini noduli che investono l'adipe sottostante.

Esteticamente la cellulite ricorda la superficie della buccia d'arancia ed è una conseguenza diretta di un accumulo dei liquidi interstiziali, di micro formazioni di adipe sottocutaneo e della stessa ritenzione idrica. Scoprirne la cause è fondamentale così da agire correttamente per ridurla in modo graduale, grazie all'aiuto di uno dei rimedi più efficaci: il massaggio.

Cellulite, aspetto e cause

Problematica che investe in percentuale maggiore il mondo femminile, la cellulite è un inestetismo fisico con cause differenti in grado di palesarsi con livelli di varia intensità. Come accennato colpisce sia l'area addominale che quella di fianchi, glutei e cosce, sovvertendo l'aspetto della pelle che così appare in modo disomogeneo con mini cavità e piccole protuberanze adipose. Rammentando la superficie della buccia d'arancia, come spesso è indicata.

Nonostante, oggi, non vi sia ancora un accordo medico sulla reale denominazione del disturbo fisiologico la cellulite si manifesta in presenza di ritenzione idrica, ma anche attraverso un accumulo di liquidi e micro formazioni di grasso sottocutaneo. Incidendo sulla pelle che non appare liscia e omogenea, con alterazioni intercettabili anche al tatto. Con cute meno elastica, meno tonica, condizionata dalla presenza di rugosità, micro avvallamenti, spesso con gonfiori, edemi e dolore al tocco. Una problematica riconducibile a una serie di cause.

Genetiche : con predisposizione alle problematiche legate alla circolazione e alla fragilità capillare, oltre agli squilibri ormonali e ad alterazioni del sistema linfatico

: con predisposizione alle problematiche legate alla circolazione e alla fragilità capillare, oltre agli squilibri ormonali e ad alterazioni del sistema linfatico Ormonali : squilibri e fluttuazioni ormonali che possono favorire ristagno sottocutaneo di liquidi e ritenzione idrica

: squilibri e fluttuazioni ormonali che possono favorire ristagno sottocutaneo di liquidi e ritenzione idrica Alimentazione : eccessiva assunzione di cibi troppo grassi e zuccherati, quantitativi sbilanciati di sale, alcolici

: eccessiva assunzione di cibi troppo grassi e zuccherati, quantitativi sbilanciati di sale, alcolici Stile di vita: scarso movimento, vita sedentaria, poco allenamento, poca idratazione, tabagismo.

Cellulite, contrastala con i massaggi

Per ridurre questa problematica così impattante si possono abbracciare differenti soluzioni e accorgimenti, con una forte attenzione nei confronti dell'alimentazione che deve risultare sana, bilanciata ed equilibrata. In tandem con una corretta idratazione giornaliera, necessaria per contrastare la ritenzione idrica, e supportata da una buona attività fisica anche se blanda. Un mix importante per prevenire problematiche legate al peso, alla circolazione e per il benessere dello stesso organismo.

In questo modo la pelle risulterà così più tonica, elastica, con una percentuale di grasso inferiore e una minore presenza di cellulite. Un inestetismo che si può ridurre in modo graduale ottenendo un miglioramento evidente dell'aspetto e del benessere delle parti interessate. Anche i massaggi possono accorrere in aiuto, trasformarsi in rimedi validi e utilissimi da affiancare a uno stile di vita più equilibrato. Perfetti per stimolare la circolazione così da ridurre l'effetto buccia d'arancia.

Il potere dell'auto massaggio

Auto massaggiare la zona colpita dalla cellulite è una soluzione ottimale per stimolare la circolazione, tonificando la pelle e drenando al contempo. Bastano solo pochi minuti al giorno per un massaggio utile anche a scaricare le tensioni accumulate durante la giornata. Per un risultato ottimale è importante avvalersi di una crema fluida e idratante o di un olio per il corpo, da scaldare sfregando energicamente le mani tra di loro.

Il massaggio avrà sempre luogo partendo dal basso verso l'alto grazie a movimenti circolari delicati, mai troppo irruenti ma efficaci per ridurre la pressione data dalla ritenzione idrica. Agevolando il procedimento anche con il supporto di uno scrub esfoliante, da praticare una volta alla settimana per eliminare le cellule cutanee morte.