Bendaggi e impacchi detox, così puoi dire addio alle tossine

Poco considerati oppure utilizzati come rimedio last minute, i bendaggi detox sono, in realtà, una valida soluzione per la salute delle gambe e del corpo. Posizionati in modo appropriato possono favorire un buon drenaggio della parte interessata, anche grazie all'impiego di creme, argille, fanghi e soluzioni idonee a ridurre gli inestetismi cutanei a partire dalla cellulite e dalla temibile buccia d'arancia, nutrendo la stessa pelle e favorendone un drenaggio naturale.

I bendaggi sono un toccasana per la cute delle gambe e delle braccia, ma possono migliorare la salute della pelle del ventre, dei fianchi e dei glutei. La loro azione riduce i centimetri di troppo, snellisce, rassoda, sgonfia e tonifica la parte interessata. Basta utilizzare il materiale più adatto per bendare la pelle, favorendo una naturale sudorazione, in sinergia con il prodotto più indicato per drenare e ridurre la zona critica. Non possono mancare dei massaggi mirati e una buona detersione post bendaggio, seguita dalla stesura di una crema nutriente.

Body wrap brucia tossine, di cosa si tratta

I bendaggi detox o drenanti sono meglio noti come body wrap, ovvero trattamenti mirati costituiti da fasciature e dall'applicazione di prodotti utili a modellare e sgonfiare la parte. La zona viene spinta a depurarsi dalle tossine di troppo, a far defluire i liquidi in eccesso che ristagnano e appesantiscono il corpo. In perfetta sinergia con l'azione curativa dei fanghi, delle creme o delle sostanze utilizzate, sono un toccasana per il corpo in grado di favorire il body burden, ovvero l'eliminazione delle scorie in favore di un migliore flusso sanguigno e linfatico.

La pratica non è certo una novità: veniva impiegata già nell'antichità per migliorare il corpo dal punto di vista estetico ma anche per agevolare una depurazione naturale. La ricerca e gli studi hanno permesso di migliorare le varie tecniche di bendaggio e l'impiego di prodotti idonei al benessere della stessa pelle. Ancora oggi il bendaggio detox è il modo migliore per ridurre la circonferenza di alcune aree critiche del corpo, offrendo in cambio una circolazione migliorata e una sensazione reale di benessere e leggerezza.

Bendaggi body wrap, quali sono i migliori

In commercio è facile reperire varie tipologie di bendaggi realizzati con stoffe, garze, tessuti, pellicole e molto altro, solitamente combinati con una serie di prodotti mirati: dai fanghi alle argille, dalle creme termiche ai sali, passando per gli oli, gel e gli unguenti. Per un buon assorbimento si prepara la cute in modo che assorba il tutto, favorendo una valida e costante azione.