Covid, due studi confermano l'anticipo della pubertà

Gli effetti del Covid si fanno sentire anche sulle giovanissime che si trovano a dover affrontare l'arrivo delle mestruazioni fin dalla terza elementare. Sono ben due, infatti, gli studi italiani che confermano la pubertà precoce quale conseguenza della pandemia.

Il primo studio, condotto dai ricercatori dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, è stato pubblicato su "Italian Journal of Pediatrics". In piena pandemia di Covid è stato dimostrato un aumento dei casi che chiedevano una consulenza per pubertà precoce (246 pazienti nel 2020 rispetto ai 108 del 2019, con un incremento del 108%). Nel secondo studio, condotto dagli scienziati della Fondazione Meyer di Firenze e inserito anch'esso sulla medesima pubblicazione, sono stati considerati 49 casi di pubertà precoce. Di questi, 37 rientravano in un gruppo di nuove diagnosi e 12, invece, facevano parte del gruppo delle bambine alle quali era stata già diagnosticata la pubertà precoce, ma che avevano avuto un'accelerazione dello sviluppo durante il lockdown.

I risultati sono stati paragonati ai casi osservati nei precedenti 5 anni (2015-2019) e si è, dunque, osservato un incremento altamente significativo non solo delle nuove diagnosi di pubertà precoce, ma anche della velocità di progressione della stessa. Può il Covid determinare tali conseguenze? Si ipotizza che l'innesco per lo stimolo alla produzione ormonale sia l'esito di una serie di fattori: l'aumento di peso (in particolare dell'indice di massa corporea a seguito di inattività fisica e di un'alimentazione squilibrata), l'utilizzo di maggiori dispositivi tecnologici e lo stress psicologico. Su quest'ultimo punto ha le idee chiare la ginecologa Manuela Farris: