Il segreto della giovinezza in un vasetto di crema

Nonostante sia impossibile fermare il tempo, esistono prodotti cosmetici d’eccellenza in grado di rallentare gli effetti dell’invecchiamento anche in maniera importante. Formulati appositamente per mantenere giovane la pelle, minimizzano gli inestetismi tipici dell'avanzare del tempo e ne prevengono l'insorgenza.

Perché la pelle invecchia

Esistono tanti fattori che favoriscono l'invecchiamento della pelle. Primo tra tutti il patrimonio genetico. Per questo motivo ci sono persone che già ad una giovane età cominciano a mostrare i primi segni dl tempo e al contrario quelle che mantengono una bella pelle ache ad un'età avanzata. A questo si aggiungono altri fattori come l'esposizione al sole, le polveri o l'inquinamento. Si tratta comunque di un fenomeno graduale, che per fortuna, usando i moderni ritrovati cosmetici, può essere rallentatto in maniera significativa.

Quando inizia il processo

È importante curare la pelle del viso a qualsiasi età, ma già a partire dai 30 anni, l'invecchiamento cutaneo comporta una serie di modifiche che diminuiscono progressivamente lo spessore, il tono, l'elasticità e l'uniformità del colore. Se non si usano prodotti nutrienti con formulazioni specifiche, con il passare degli anni, la pelle diventa più sottile e perde progressivamente la sua idratazione, il ricambio cellulare è più lento, le fibre di collagene ed elastina (sostanze che garantiscono elasticità e compattezza alla matrice di sostegno del derma, ndr) si allentano e diminuiscono in maniera graduale. Di conseguenza, la superficie cutanea diventa più opaca, disidratata e povera di consistenza.

Come funzionano le creme anti-age?

Sono formulate con principi attivi mirati e sostanze funzionali altamente concentrate sia per prevenire, sia per trattare i segni del tempo. Alcuni di questi rafforzano la barriera cutanea e neutralizzano i radicali liberi, mentre altri stimolano il rinnovamento cellulare, proteggono le fibre elastiche e ne attivano la produzione.

Il prodotto consigliato:

Essentials time-filler. Trattamento Anti-rughe globale. Agisce sulla pelle a tre livelli: rilassa l’epidermide, riempie le rughe e ne previene la ricomparsa. Caratteristiche: leviga le rughe piccole e profonde, ammorbidisce le screpolature della pelle e ridona elasticità e una sensazione di comfort. Stimola la formazione di collagene. Filorga

Cosa deve contenere una crema anti age per essere efficace

Nonostante ne esistano moltissimi tipi, ci sono degli ingredienti che non devono mai mancare in una crema affinché sia molto efficace.

Sostanze idratanti

La disidratazione della pelle è una delle principali caratteristiche della pelle invecchiata e risulta correlata all'alterazione di alcune strutture del derma (come fibre elastiche e collagene). La diminuzione della quantità d’acqua si associa ad un assottigliamento dell'epidermide e ad una riduzione dell'efficacia del film idrolipidico. Gli ingredienti idratanti sono importanti nella formulazione di una buona crema viso anti-age, poiché sono in grado di ridurre la perdita di liquidi a livello cutaneo e contrastare la disidratazione.

Antiossidanti

Prevengono lo stress ossidativo, responsabile dell'invecchiamento cellulare, rallentando il "lavoro" dei radicali liberi. Un potente anti-ossidante molto usato nelle creme anti-età è la vitamina A grazie alla sua attività di penetrazione del derma, ha un'azione profonda in grado di stimolare la rigenerazione cellulare e migliorare la produzione di collagene. Altri antiossidanti che rafforzano il meccanismo di difesa naturale contro gli effetti dannosi dei radicali liberi, pertanto risultano d'uso comune nelle creme viso anti-age sono il coenzima Q10 e le vitamine C ed E.

Esfolianti

Aumentano il turn-over epidermico, favorendo l'eliminazione delle cellule morte e delle impurità dalla superficie cutanea. In questo modo, la pelle mostra un aspetto più luminoso e levigato, oltre a risultare più ricettiva nei confronti delle sostanze funzionali contenute nei trattamenti per la pelle. Nelle creme viso anti-age, tra gli agenti esfolianti, i più utilizzati sono gli alfa-idrossiacidi (AHA).

Tonificanti

Agiscono a livello del derma, ripristinando la funzionalità delle strutture di sostegno restituendo compattezza al tono della pelle e riducendo la profondità delle rughe.

Filtri solari

Grazie alla presenza di filtri di protezione anti-UV, la crema anti-age protegge la pelle dagli effetti dovuti all'esposizione ai raggi solari (foto-invecchiamento).

L’acido ialuronico

È fondamentale per mantenere la giusta idratazione e favorire la compattezza della pelle.

Il prodotto consigliato:

Revitalift Filler. Crema viso giorno ad azione antirughe Rivolumizzante con acido Ialuronico cconcentrato. Ripristina i volumi del viso e riempire le rughe. La pelle risulta più soda e tonica in sole 4 ore. Rughe sulla fronte e zampe di gallina visibilmente ridotte in 4 settimane. Pelle rimpolpata e volumi del viso visibilmente ripristinati. L'Oréal Paris

Come scegliere la crema secondo il nostro tipo di pelle

Pelle normale

Ha bisogno di proprietà idratanti per mantenere la pelle del viso morbida ed elastica, ed esercitare un’azione per contrastare la perdita di acqua e assottigliare le rughe.

Il prodotto consigliato:

Crema di Giovinezza. Crema anti-età da giorno BIO. Con olio d'oliva biologico, ricco in polifenoli antiossidanti. Aiuta ad attenuare le rughe e le linee sottili, e dona alla pelle un'idratatazione intensa, rendendola morbida e luminosa. Tesori di Provenza

Pelle secca

​La prima azione per questo tipo di pelle è l’idratazione, quindi va scelta una crema con una combinazione di ingredienti nutrienti e idratanti ad azione anti-aridità intensiva e costante per 24 ore al giorno.

Il prodotto consigliato:

Bio Hyaluronic acid cream. Crema viso antirughe all’acido Ialuronico. Combinazione efficace di acido ialuronico vegano a diverso peso molecolare che agisce contro i segni dell’età con una triplice azione scientificamente provata. Riduce visibilmente le rughe, elimina le carenze di idratazione e ripristina l’elasticità della pelle. Il perfetto trattamento idratante, ricco e naturale, per viso, collo e décolleté. Satin Naturel

Pelle grassa o mista

Per questo tipo di pelle è importante scegliere le creme anti age dalle formulazioni leggere, oil-free e non comedogene che contengano agenti idratanti anti-ossidanti e filtri schermanti.

Il prodotto consigliato:

Hydragenist Gel. Crema viso idratante rimpolpante con acido ialuronico, per pelle normale e mista. Gel crema dissetante adatto per pelle da normale a mista. Basato sulla tecnica estetica dell'ossigenazione tissutale. Lierac

Come mettere correttamente la crema

Per avere un’azione più profonda, è sempre bene metterla dopo aver pulito il viso con il latte idratante. Va spalmata nella direzione opposta delle rughe, in modo da farla penetrare in profondità. Massaggiarla sia sul viso che sul collo. Evitare le zone del contorno occhi, dove il prodotto deve essere picchiettato con leggerezza.