Denti sensibili, cause e rimedi naturali

I denti sensibili sono un problema molto diffuso.

Provocano fastidio e dolore. Quest’ultimo sopraggiunge anche solo sorseggiando una bevanda fredda o gustando un gelato.

La causa più frequente dentale risiede nella scarsa igiene orale. Di fatti non lavando con una certa frequenza i denti il cavo orale è più esposto al rischio di formazione di tartaro e carie che provocano danni alla dentina. Un’altra delle cause più frequenti è il consumo di cibi molto acidi come caffè e agrumi che tendono a rovinare lo smalto dei denti rendendoli più fragili e quindi sensibili. Anche digrignare continuamente i denti li espone a questo problema.

Quando i denti sono sensibili si verifica un progressivo assottigliamento dello smalto, ossia dello strato esterno del dente che protegge la dentina dove troviamo la diramazione dei tubuli dentali. Questa zona esposta al cibo e all’aria è la responsabile della sensibilità dentale. A ciò si aggiunge il fatto che circa il 10% della popolazione presenta un’anomalia congenita che consiste nella mancanza di continuità tra lo smalto della corona del dente e il cemento ricoprente la sua radice.

Quali sono i rimedi naturali contro la sensibilità dentale

Per alleviare il dolore provocato dalla sensibilità dentale si possono utilizzare oli essenziali che applicati sulle zone interessate del dente hanno un immediato effetto. Consigliati sono l’olio essenziale di chiodi di garofano che svolge una preziosa azione antisettica che impedisce o rallenta la concentrazione di batteri all’interno e all’esterno del cavo orale.

Un altro olio essenziale efficace è quello di cocco che previene efficacemente la formazione della placca. Indicato per questo problema è la tintura madre di calendula nota per le sue virtù calmanti e altamente cicatrizzanti. Tra i rimedi della nonna vi segnaliamo quello di effettuare dei gargarismi con tisane a base di erbe medicinali come la malva che oltre ad avere un effetto lenitivo è in grado di calmare il dolore.

Come prevenire la sensibilità dentale

Una corretta igiene del cavo orale è un valido aiuto per prevenire la sensibilità dentale. I dentisti consigliano vivamente di lavare i denti almeno tre volte al giorno dopo il consumo dei pasti principali. Lo spazzolino da utilizzare dovrebbe essere con setole morbide in modo da non intaccare lo smalto.

Oltre all’uso dello spazzolino e del dentifricio una buona abitudine sarebbe quella di utilizzare il filo interdentale che consente di rimuovere i residui di cibo che si accumulano nelle zone che sono difficili da raggiungere con lo spazzolino. In questo modo si prevengono infiammazioni gengivali e paradontali che possono peggiorare il problema dei denti fragili.

Chi soffre ripetutamente di questo problema dovrebbe cercare di utilizzare prodotti per l’igiene orale specifici e base di sostanze naturali lenitive come camomilla, malva e chiodi di garofano. I risciacqui dei denti andrebbero fatti con acqua tiepida. Opportuno sarebbe recarsi dal dentista per dei controlli periodici che sono di vitale importanza per prevenire determinati problemi.

Ai fini preventivi si consiglia inoltre di limitare il più possibile il consumo di alimenti e bevande acide come succhi di frutta, pomodoro fresco, caffè, aceto, vino, agrumi. Dopo il consumo di questo tipo di alimenti occorre bere tanta acqua in modo da equilibrare i livelli di acidità. Invece scegliere cibi ricchi di calcio, fosforo, fluoro e vitamina D aiutano a contrastare questo problema. Via libera quindi a formaggio, pesce, pollo, patate, lenticchie e ciliegie.