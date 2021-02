Dieta anti-age, come mantenersi giovani a tavola

Se non volete invecchiare presto e godere di una pelle luminosa e giovane, più a lungo occorre modificare la propria dieta eliminando alcune abitudini alimentari. Infatti, un eccesso di radicali liberi è causato da un’alimentazione ricca di zuccheri che provocano ossidazione e infiammazione. A questa causa si aggiungono troppe calorie, fornite per la maggior parte da proteine e grassi nocivi come quelli provenienti da cibi di origine animale o trans di cui i cibi confezionati ne sono pieni.

Una dieta anti-age prevede delle abitudini alimentari volte a creare un regime alimentare in cui vi è un equilibrio tra carboidrati, proteine e zuccheri assunti quotidianamente. Il primo passo per attuare questo tipo di dieta è limitare l’assunzione di calorie. Il taglio delle calorie, tradotto a livello pratico, consisterebbe nell'alzarsi da tavola sentendo ancora una minima sensazione di appetito e non, invece, con la pancia piena e completamente sazi.

Quindi al bando diete di tipo iperproteiche che escludono in maniera complementare i carboidrati. Questo tipo di diete infatti non sono equilibrate e possono rivelarsi a lungo andare dannose per l’organismo.

In cosa consiste un regime alimentare anti-age

Per comporre un piano alimentare sano e anti-age si cerca di introdurre i tre micronutrienti preziosi per il nostro corpo ad ogni singolo pasto attraverso l’assunzione di cibi antiossidanti. A pranzo, cena e durante i due spuntini principali della giornata occorre introdurre questa categoria di alimenti che prevengono le malattie neurodegenerative, contrastano la formazione di cellule cancerose e soprattutto ci consentono di rimanere giovani.

La dieta anti-age prevede la riduzione delle calorie giornaliere e degli alimenti di origine animale. È questo il modo migliore per riequilibrare il rapporto tra proteine animali e quelle vegetali. Anche il nostro peso forma ne trae giovamento da questa sana abitudine. Grazie a questo regime si ridefinisce la proporzione tra carboidrati semplici e quelli complessi e quella tra cibo ad alto e basso tasso glicemico.

Via libera ai grassi di origine vegetale, fonti di omega-3 e omega-6. Questo tipo di grassi buoni sostituiscono quelli idrogenati contenuti nel cibo spazzatura e nell’olio di palma di cui molti cibi confezionati ne sono ricchi. Questo regime alimentare mira anche all’eliminazione di carni e pesci cotti ad alte temperature o alla griglia che risultano nocivi. Di fatti contribuiscono a sviluppare forme di tumori all’intestino e al colon. Banditi sono anche gli insaccati, il burro, i formaggi grassi, la maionese, la margarina, i superalcolici.

I principali alimenti della dieta anti-età

Ecco i principali alimenti di cui si compone un regime alimentare anti-invecchiamento, fonti preziosi di vitamine e antiossidanti: