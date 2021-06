Dormire poco e svegliarsi riposati, la scienza spiega perché

Dormire solo 5 ore a notte e sentirsi freschi e riposati: tutto merito della genetica. A rendere possibile tutto ciò è l’effetto di tre differenti geni, riscontrati in una famiglia statunitense di mormoni che vive nello stato dello Utah.

A mettere in luce tale caratteristica di DEC2, ADRB1 e NPSR1, i geni in grado di conferire questa particolare capacità, sono stati Ying-Hui Fu, ricercatrice e professoressa di neurologia del Weill Institute of Neurology, University of California, San Francisco, e Chris Jones, professore emerito della University of Utah e specialista del sonno. Già nel 2005, la famiglia era stata oggetto di studio, durante una delle riunioni dell’intero nucleo esteso. Il team è da anni impegnato in questo tipo di studi, con numerose pubblicazioni a riguardo.

Scopo principale, per il gruppo, quello di scoprire i meccanismi che permettono di svegliarsi in forze e pronti ad affrontare una giornata di lavoro con così poche ore di riposo alle spalle. A questo, poi, si aggiunge un altro aspetto chiave: svelare le correlazioni tra i disturbi del sonno e alcune patologie da essi influenzate, tra cui varie forme di demenza.

Dettaglio che ha colpito gli scienziati, oltre al non percepire la stanchezza dovuta alla scarsità di ore a letto, è stato anche quello della memoria: i membri della famiglia baciati da tale patrimonio genetico posseggo una memoria da elefante. Si tratta di un’eccezione alla regola, visto che la scienza ha dimostrato a più riprese come la stanchezza sia in grado di influenzare negativamente la sfera dei ricordi e delle capacità intellettive in generale.

Tra le teorie stabilite dai due professori, oggetto di futuri studi, vi è la possibilità che il cervello di coloro che posseggono tali geni sia in grado di eliminare più facilmente e velocemente le tossine che si accumulano durante le ore di attività, consentendo così un rapido recupero durante la notte. Intanto, per Brad e alcuni dei suoi fratelli, l’idea di rimanere a letto fino a tarda mattinata appare come un miraggio.