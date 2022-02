Ecco la Diffusion Whole Body, la risonanza magnetica che salva la vita

La risonanza che salva la vita. Potrebbe sembrare un semplice slogan, e invece queste parole descrivono alla perfezione la Diffusion Whole Body (DWB), una particolare risonanza magnetica adottata dal Poliambulatorio Città di Collecchio (PacC), centro diagnostico di eccellenza situato in provincia di Parma. " Era il sogno del noto oncologo Umberto Veronesi: un’apparecchiatura che potesse diagnosticare le patologie tumorali in fase molto precoce, quando possono essere ancora facilmente curate e guarite " ha spiegato il Dottor Stefano Folzani, Direttore Sanitario e Responsabile della Sezione di Radiologia e Diagnostica del PacC.

L'importanza della prevenzione

Prima di spiegare nel dettaglio l'innovativo funzionamento della Diffusion Whole Body è importante soffermarci sull'importanza della prevenzione, soprattutto nel periodo post pandemico. A causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, infatti, molte persone hanno trascurato le attività di prevenzione.

Da quasi due anni a questa parte, gran parte dell'attenzione dell'opinione pubblica si è concentrata sul Sars-CoV2. Eppure, il coronavirus non è certo l'unica minaccia latente in circolazione. Da questo punto di vista, diagnosticare precocemente eventuali altre malattie è fondamentale per il mantenimento del proprio benessere psico-fisico.

Che cos'è la Risonanza Diffusion Whole Body

La Risonanza Magnetica Diffusion Whole Body utilizza sequenze particolari senza mezzo di contrasto e senza impiego di radiazioni ionizzanti, riuscendo a esaminare tutto il corpo in poco tempo. Sfruttando il segnale indotto dalle molecole dell'acqua, questo strumento consente di raggiungere risultati sensazionali. Le cellule tumorali, non a caso, sono dotate di una maggiore capacità di trattenere le suddette molecole dell'acqua nonché di maggiore permeabilità.

A livello di immagine, dunque, le cellule brillano e si distinguono con maggiore permeabilità rispetto agli altri tessuti. Un'altra novità della Risonanza Diffusion Whole Body riguarda la tempistica. In particolare, è possibile esaminare tutto il corpo di un paziente in appena 45 minuti. " Questo permette di valutare piccole lesioni in organi che sono trascurati dai programmi di screening tradizionale e per le quali ci si rivolge al medico quando si avvertono i primi sintomi, ma spesso è già tardi " ha spiegato, ancora, il Dottor Folzani.

Le caratteristiche della DWB

Scendendo nel dettaglio, possiamo dire che la DWB è un esame che si effettua soprattutto su pazienti a rischio di metastasi o con familiarità. Non sostituisce gli screening tradizionali, ma può tuttavia essere effettuato come prevenzione oncologica anche da parte di persone sane, visto che tale risonanza è sempre più preferita ad altri esami proprio per la sua non invasività.

Attraverso questa tecnica è possibile ottenere migliaia di immagini dettagliate di organi e tessuti, individuando lesioni cancerose anche di 3-4 mm, sufficientemente piccole per un’efficace diagnosi precoce e di conseguenza curabili in maniera poco invasiva e con alto margine di successo.

" Eseguire una DWB è un po’ come sottoporsi a una normale risonanza. Non si deve assumere farmaci, né digiunare. Dopo la fase di accettazione/anamnesi e la mia approvazione, le nostre tecniche radiologhe posizionano il paziente sul lettino e danno inizio all’esame che non comporta alcun dolore a chi vi si sottopone. Durante lo svolgimento, le tecniche sono in costante contatto con il paziente per garantirne la massima serenità. Al termine è possibile tornare alle normali attività " ha aggiunto, ancora, il Direttore Sanitario del PacC.

Competenza e professionalità

La diagnosi precoce resta un concetto chiave in campo oncologico. Il motivo è semplice: prevenire, consente da una parte di salvare la vita delle persone, mentre dall'altra di aumentarne la qualità della quotidianità, rendendo meno drastico l'eventuale trattamento curativo.