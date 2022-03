Emicrania e complicazioni in gravidanza: esiste una connessione?

Gli scienziati del Brigham and Women's Hospital di Boston hanno scoperto che le donne che soffrono di emicrania possono avere un rischio più elevato di complicanze in gravidanza come il parto pretermine, l'ipertensione gestazionale e la preeclampsia. Le probabilità aumentano se il disturbo è accompagnato da aura, ovvero sintomi e sensazioni avvertite prima dell'avvento del mal di testa, in particolare disturbi visivi. Lo studio preliminare sarà presentato al settantaquattresimo incontro annuale dell'American Accademy of Neurology che si terrà a Seattle dal 2 al 7 aprile. Secondo il team, circa il 20% dei soggetti di sesso femminile in età fertile accusa spesso emicrania, tuttavia fino ad ora l'impatto della stessa sulla gestazione non era mai stato indagato.

Per la ricerca sono state esaminate più di 30mila gravidanze in circa 19mila individui per un periodo complessivo di 20 anni. L'11% delle donne soffriva di emicrania prima della dolce attesa. Sono poi state prese in considerazione le complicanze come il parto pretermine, diabete, ipertensione, preeclampsia, basso peso alla nascita. Dopo la valutazione di fattori quali età, obesità e altre problematiche di salute, gli scienziati sono giunti alla conclusione che le donne con emicrania avevano un rischio maggiore del 17% di parto pretermine, una probabilità superiore al 28% di ipertensione e una possibilità di oltre il 40% di preeclampsia.

Inoltre il 10% delle 3.881 gestanti con emicrania ha partorito in anticipo, il 7% ha sviluppato ipertensione e al 6% è stata diagnosticata la preeclampsia. Quest'ultima era più frequente (51%) nei soggetti affetti da mal di testa con aura. Mentre i rischi di queste complicanze sono ancora complessivamente bassi, le donne con una storia di emicrania dovrebbero consultare il proprio medico ed essere monitorate con attenzione. La preeclampsia, nota anche come gestosi, è una complicanza che si manifesta dopo la ventesima settimana di gravidanza. Nella maggior parte dei casi si osserva ipertensione e proteinuria con sintomi quali edemi, eccessivo aumento di peso, nausea e vomito, visione offuscata e dolore epigastrico.