Dai fitness band ai massaggiatori: gli accessori da comprare al Black Friday

Il Black Friday è il momento adatto per fare shopping legato al benessere. Perché non approfittarne per ampliare la propria dotazione di strumenti e accessori che hanno come scopo primario quello di migliorare l’organismo, attraverso l’attività sportiva, il massaggio muscolare e il monitoraggio dello stato di salute?

Di certo, scovare le offerte migliori non è semplice, soprattutto in un periodo di offerte in cui le proposte a disposizione sono davvero tante. Quali sono le migliori sul mercato? Ecco quelle da non farsi scappare, per sé, per i propri cari o addirittura per iniziare a spuntare la lista dei regali di Natale 2021.

FarmaMed Elettrostimolatore

È piccolo, facile da portare con sé ma, allo stesso tempo, sa come alleviare il dolore e stimolare i muscoli di schiena, spalle, gambe e tutti gli altri gruppi muscolari maggiormente sollecitati dall’attività fisica. Si tratta dell’elettrostimolatore di FarmaMed, dotato di display Lcd per un utilizzo semplice anche per chi ha poca dimestichezza con strumenti di questa natura.

Oltre ai programmi Tens ed Ems, questo piccolo apparecchio offre due modalità extra, denominate Sport e Fitness, che mirano a migliorare la forza muscolare e a rassodare con decisione la muscolatura del corpo, rilassata dal tempo e dalla mancanza di esercizio sportivo. Può essere acquistato al prezzo di 44,93 euro, durante questo Black Friday, insieme a 4 stimolatori autoadesivi.

Renpho Massaggiatore Gambe

Sfruttando la potenza dell’aria compressa, il massaggiatore gambe di Renpho in offerta durante il Black Friday stimola la ripresa muscolare, la circolazione sanguigna e aiuta nel drenaggio di liquidi da piedi, cosce e polpacci. Sono 6 le modalità e 4 le intensità del massaggio prodotto, gestite completamente dall’utente tramite il comodo controller in dotazione.

Ha un timer di spegnimento che si attiva dopo 20 minuti, quindi non c’è pericolo che rimanga acceso alla fine della sessione. Per averlo con sé, la cifra da spendere è davvero piccola: soli 84,99 euro.

Mebak 3 Pistola massaggiantea percussione

È silenziosa ma efficace la pistola massaggiante a percussione di Mebak, adatta per sciogliere le rigidità muscolari attraverso l’uso dei 7 attacchi intercambiabili, ognuno con una differente funzione. Molto silenziosa, solo 35-50 decibel durante l’uso, e velocità che vanno da 640 rpm a 3200, 5 impostazioni da regolare in base al problema riscontrato e alle fasce muscolari trattate.

Leggero e facile da trasportare anche in viaggio, possiede una batteria al litio da 2600 mAh che consente fino a 6 ore di trattamento con una sola ricarica. Il prezzo del dispositivo completo di tutte le differenti testine è di 95,99 euro.

AmazFit

A differenza dei suoi “colleghi”, AmazFit Gtr ha un design dallo stile classico, che si adatta allo sport così come a un look più ricercato, dall’ufficio alle occasioni importanti. Impermeabile a immersioni fino a 50 metri, misura 12 tipologie di attività sportive dalla corsa al nuoto, fino alla camminata e allo sci, rilevando calorie bruciate, distanza, monitoraggio cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue e molto altro per un costante monitoraggio della salute.

Non mancano, poi, le funzioni dedicate allo smartphone: notifiche di chiamate, sms e messaggi dalle principali applicazioni di messaggistica istantanea. Il prezzo per questa smartband dal taglio sportivo (ma non troppo) è di 99,90 euro con quadrante in resistente lega di titanio.

FitBit Versa 3

Ha un design tipico da fitness band ma un insieme di caratteristiche di alto livello: 6 giorni di autonomia con una sola carica, Gps integrato e rilevazione costante del battito cardiaco. Poi, un utile sistema consente di scoprire se l’attività svolta è sufficiente per raggiungere gli obiettivi stabiliti per il proprio percorso di fitness. FitBit Versa 3 tiene traccia della qualità del sonno, della nutrizione così come dello stress accumulato durante la giornata, fornendo tutti gli strumenti per abbassarne i livelli direttamente sul telefonino collegato, insieme al report completo dei parametri.

E poi c’è la compatibilità con dispositivi con sistema operativo iOS 12.2 o successivo e Android OS 7.0 o versioni più recenti. Lo sport si accompagna con la musica, salvata o in streaming dallo smartphone su servizi esterni come Spotify o Deezer (abbonamento separato). Il prezzo? 159,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più