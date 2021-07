I vaccini a mRNA riducono il rischio di contagio del 91%

I soggetti che hanno ricevuto vaccini a mRNA hanno fino al 91% in meno di probabilità di contrarre il Covid rispetto a coloro che non sono vaccinati. In quei pochi casi in cui l'infezione si sviluppa ugualmente, i vaccini riducono la gravità della sintomatologia e accorciano i tempi di guarigione.

A questa conclusione sono giunti i ricercatori dell'University of Utah Health con uno studio pubblicato sul "New England Journal of Medicine". L'indagine, che si basa sui dati preliminari rilasciati dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a marzo, è stata condotta per valutare i pericoli e i tassi di infezione tra coloro che sono in prima linea nella pandemia: medici, infermieri, soccorritori.

Sono stati reclutati 3.975 individui in 8 siti: Salt Lake City, Miami, Tempio, Portland, Duluth, Phoenix, Tucson e altre aree dell'Arizona. I partecipanti hanno inviato campioni per il test Covid su base settimanale per 17 settimane tra il 13 dicembre 2020 e il 10 aprile 2021. Gli stessi hanno altresì riferito settimanalmente se avevano sintomi simili a quelli del coronavirus, tra cui febbre, mancanza di respiro, perdita del gusto e dell'olfatto. Dalla ricerca è emerso che i vaccini a mRNA avevano un'efficacia del 91% nel ridurre il rischio di infezione due settimane dopo la somministrazione della seconda dose e un'efficacia dell'81% nel ridurre il rischio di infezione due settimane dopo la somministrazione della prima dose.

Solo 204 persone (5%) sono risultate positive al Covid. Di queste, 156 non erano vaccinate, 32 avevano uno stato vaccinale indeterminato e 16 erano completamente o parzialmente vaccinati. Questi ultimi avevano sintomi più lievi rispetto a coloro che non avevano ricevuto vaccini. Più nello specifico la presenza febbre è stata ridotta del 58% e i giorni trascorsi a letto sono stati ridotti del 60% tra i soggetti che hanno sviluppato un'infezione improvvisa. A questo si aggiungono altri due dati importanti: il rilevamento del virus è stato ridotto del 70% e, di ampio interesse, i 3 individui ricoverati non erano stati immunizzati.