Labbra, il segreto in un patch, per averle morbide ed idratate

Le labbra secche, oltre ad essere molto fastidiose, sono anche estremante delicate e difficili da truccare. Per comprendere perché si screpolano, bisogna partire dalla loro conformazione. Sono formate da due superfici, una più esterna costituita dall'epitelio cheratinizzato, e una interna costituita da mucosa vera e propria. Questa doppia struttura, diversa rispetto alla pelle del resto del corpo, le rende più sensibili all’azione di agenti esterni. Inoltre la parte mucosa delle labbra, è priva di ghiandole sebacee e sudoripare. Quindi non è dotata del caratteristico film idrolipidico che contribuisce a mantenere l’idratazione cutanea.

Le maschere per le labbra, la soluzione ideale

Più del classico lip balm, che siamo abituati spesso ad usare magari tenendolo sempre a portata di mano, la maschera labbra sono un prodotto imprescindibile per prendersi cura di questa parte così delicata e sensibile del nostro viso, sopratutto nei mesi più freddi o più caldi, quando le labbra diventano secche e screpolate. La mucosa della bocca è molto sottile e delicata per natura, ragione per cui il freddo, il vento, o gli agenti atmosferici la aggredisce, assottigliandola e rendendola vulnerabile: da qui la secchezza e la comparsa di pellicine. In questi casi, anche il migliore dei lip balm non riesce a ripristinare l'effetto morbido e idratato. Ed è qui che la mascherà risulta essere indispensabile. Spesso sottovalutata, è un prodotto da inserire assolutamente nella propria skincare routine.

Caratteristiche principali

Un’ottima maschera labbra deve rispondere ad alcuni specifici diktat. Alcuni di essi sono:

• Ingredienti di qualità

• Nutrizione profonda

• Ripristino dell’idratazione

• Effetto levigante

• Esfoliazione

È importante sottolineare che ogni maschera sia volumizzante, bio o per labbra secche, assolve ad una specifica funzione, concentrandosi su una caratteristica che ottimizzerà il risultato specifico per ogni particolare esigenza. Per questo se ne può usare più di un tipo alternandole, per ottenere il miglior risultato possibile.

I benefici

Al contrario di altri tipi di maschere, quelle per le labbra garantiscono un’efficacia immediata. Basta applicarle, lasciarle in posa per il tempo necessario e il gioco è fatto. Il prodotto agisce in profondità, grazie all’altissima concentrazione di attivi, idrata la pelle e migliora l’aspetto della bocca. Per questo è fondamentale che entri a far parte della beauty routine, e una volta provata, difficile farne a meno.

Truccare le labbra risulterà molto più semplice, perché alcuni di questi rimedi beauty contengono una piccola percentuale di acidi esfolianti che regolano il ricambio cellulare, eliminando le odiate pellicine e migliorando la luminosità, la circolazione e l’ossigenazione. Risultato? Il make-up labbra durerà più a lungo.

I trucchi per una maschera labbra perfetta

Solitamente si tratta di patch con cui bastano pochi step per una bocca splendida e idratata. Per prima cosa detergere bene le labbra, assicurandosi di averle struccate, dovranno infatti essere “pulite” per ricevere al meglio il trattamento. Poi applicare la maschera. Se si tratta di un patch bisogna farla aderire bene alla pelle, mentre nel caso di un prodotto liquido massaggialo sulla zona e lascia in posa per almeno 15 minuti, massaggiando eventualmente anche il residuo di prodotto al termine del tempo indicato sulla confezione.

I prodotti consigliati

Set di maschere in cristallo di collagene - Beauty Searcher. Maschera per labbra nutriente al collagene per tutti i tipi di pelle. Delicata e per uso quotidiano. Ricca di collagene, nutre in maniera perfetta. A contatto con le labbra si scioglie gradualmente e penetra nella pelle, fornendo i nutrienti necessari. Bastano 15 minuti per ridurre rughe d'espressione, le line sottili e avere una pelle levigata. Il collagene favorisce la rigenerazione delle cellule della pelle, ripristina efficacemente l'elasticità e la compattezza. Acquista il prodotto su Amazon.

Maschera in tessuto per labbra - Garnier. Imbevuta di lozione idratante, rende le labbra rimpolpate, idratate e setose al tatto, Regala alle labbra un aspetto rigenerato lasciandole lisce a lungo. Formula vegana senza nessun ingrediente o derivato animale, arricchita con ciliegia e pantenolo. Acquista il prodotto su Amazon.

Maschere labbra idratanti - Kiuiom. Due diversi tipi di maschere dal design unico. Con latte ed estratto di avocado. Nessun profumo o prodotto chimico. Delicate sulla pelle, le maschere sono arricchite da cristalli di collagene che si sciolgono lentamente a contatto con le labbra. In soli 15 minuti, nutrono e idratano, riducono le rughe e levigano le labbra fornendo sostanze nutritive e idratati. Acquista il prodotto su Amazon.

Maschera volumizzante labbra - Doppeltree. Formulata con glucomannano derivato dalla pianta di konjac, ha una grande capacità di assorbimento dell'acqua e proprietà rimpolpanti. Ottimo per riparare labbra secche e screpolate. Grazie alla sua forma ovale, aderisce perfettamente alle labbra idratandole e minimizzando le linee sottili intorno alla bocca. Con soli ingredienti naturali e dermatologicamente testati. Acquista il prodotto su Amazon.

Maschere per labbra con cristalli di collagene - Exceart. Confezione da 20 fogli. Esfoliante e nutriente idrata la pelle trattenendo l’umidità. Ammorbidisce la consistenza delle labbra, ne migliora il colore e le rende brillanti e morbide. Anti screpolature con effetto rimpolpante. Acquista il prodotto su Amazon.