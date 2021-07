L'anemia falciforme è associata a forme gravi di Covid

L'anemia falciforme è una malattia genetica ereditaria del sangue. Si definisce così perché i globuli rossi assumono una caratteristica forma a falce o a mezzaluna che ostacola il loro movimento attraverso i vasi sanguigni. Di conseguenza, il flusso ematico risulta rallentato o bloccato.

Una nuova ricerca condotta dalla Società Americana di Ematologia e pubblicata su "Blood Advances" suggerisce una correlazione tra anemia falciforme e forme gravi di Covid. Pertanto, è necessario attuare strategie di riduzione del rischio e di vaccinazione per questa popolazione vulnerabile costituita mediamente da circa 100mila individui. L'indagine attinge dati da SECURE-SCD, un registro internazionale che raccoglie informazioni sulle infezioni da Covid in soggetti affetti da anemia falciforme. Sono inclusi i dettagli riguardanti ricovero e complicanze.

Gli scienziati hanno valutato i rapporti su 750 bambini e adulti iscritti nel registro tra marzo 2020 e marzo 2021. Metà dei pazienti studiati erano piccoli di età pari o inferiore a 18 anni e metà erano adulti con un'età media di 31 anni. Il 90% dei partecipanti è stato identificato come nero e il 7% come ispanico o latino. Si è scoperto che i bambini affetti da anemia falciforme che, in precedenza, avevano subito più di due eventi di dolore richiedenti cure, avevano 2,2 volte più probabilità di essere ricoverati per Covid e più di 3 possibilità di soffrire di una forma grave dell'infezione. Anche una storia di eventi algici è risultata essere un fattore di rischio per gli adulti. In particolare coloro con alle spalle due o più terapie intensive per il dolore avevano 1,8 più probabilità di essere ospedalizzati e 1,9 più possibilità di sperimentare una forma aggressiva di coronavirus.

« Questo studio, - afferma l'autrice Lana Mucalo - ci dice che tutti gli individui con anemia falciforme non presentano gli stessi livelli di rischio. I pazienti con una storia di dolore, così come i soggetti con condizioni organiche coesistenti, devono prestare maggiore attenzione per evitare l'infezione da Covid. Bisogna raccomandare la vaccinazione, in particolare alle persone con comorbilità ». Il dolore è la complicanza più comune dell'anemia falciforme. I ricercatori hanno scoperto che l'algia era anche il sintomo maggiormente presente durante la malattia SARS-CoV-2 nei pazienti con anemia falciforme o addirittura l'unico segno clinico.