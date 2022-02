Latte di asina, fonte di benessere per i neonati e non solo

Il latte di asina risulta un prezioso sostituto del latte vaccino. Dal sapore dolce, ha una composizione che lo rende molto simile al latte materno. È tra i preferiti di chi soffre di intolleranza alla proteina del latte di mucca.

Il suo uso è molto diffuso tra i neonati e i bambini, soprattutto quando non è possibile effettuare l’allattamento al seno. Questa tipologia di latte era già utilizzata e valorizzata in epoca greca e romana, tanto da essere considerata da Ippocrate una bevanda di lusso, in grado di apportare tanti benefici salutari.

Quali sono i benefici del latte di asina

[[fotonocrop2011512]]

Fonte preziosa di vitamine A, B1, B2, B6, C, D ed E, minerali come ferro, zinco, fosforo, calcio, magnesio e zinco e acidi grassi come omega 3 e omega 6. È consigliato per contrastare la stanchezza psico- fisica nei periodi di stress e convalescenza o nei periodi di attività fisica intensa.

Scopriamo insieme i suoi principali benefici per la salute dell’organismo:

previene l’osteoporosi: il suo alto contenuto di calcio lo rende un alimento consigliato per i bambini, gli sportivi e le donne in menopausa al fine di irrobustire le ossa e prevenire fratture;

lo rende un alimento consigliato per i bambini, gli sportivi e le donne in menopausa al fine di irrobustire le ossa e prevenire fratture; alleato della dieta: il suo basso livello di grassi lo rende leggero e facilmente digeribile. Contemplato in molte diete miranti al dimagrimento ;

; fa bene al cuore: ricco di acidi insaturi benefici come gli omega 3 e gli omega 6 che aiutano il sistema cardiocircolatorio a mantenersi in salute contrastando la formazione del colesterolo cattivo responsabile di problemi gravi al cuore come l’arteriosclerosi, l’ictus e l’infarto:

responsabile di problemi gravi al cuore come l’arteriosclerosi, l’ictus e l’infarto: combatte l’anemia: contiene una quantità di lattoferrina superiore rispetto a quella che troviamo nel latte vaccino. Questa sostanza svolge la funzione di trasportare in maniera efficace il ferro al sangue prevenendo le potenziali carenze che potrebbero sfociare in un’ anemia ;

; azione antibatterica: ricco di lisozima, è capace di risolvere alcuni disturbi gastrointerinali molto diffusi nei neonati. Il suo contenuto di vitamina C è in grado di rafforzare l’organismo e combattere l’attacco di virus e batteri;

è capace di risolvere alcuni disturbi gastrointerinali molto diffusi nei neonati. Il suo contenuto di vitamina C è in grado di rafforzare l’organismo e combattere l’attacco di virus e batteri; cura la psoriasi: ricco di vitamina A capace di favorire il ricambio cellulare della pelle e favorirne la naturale esfoliazione. Utilizzato nel campo della dermatologia nel trattamento di malattie come psoriasi, acne ed eczema che sfrutta al massino la sua azione idratante e tonificante. Lo si trova in molti prodotti di bellezza. È inoltre in grado di prevenire e curare la comparsa delle smagliature svolgendo anche un’azine anti-aging.

Latte di asina, usi e controindicazioni

Il latte di asina si produce in tutti i periodi dell’anno. È un alimento versatile che può essere utilizzato nella preparazione di dolci, frullati, gelati e prodotti da forno come i biscotti. Nella cosmesi lo troviamo sotto forma di lozioni, creme, detergenti utilizzati per l’idratazione della pelle.

Il consumo di latte di asina è sconsigliato a chi è intollerante al lattosio in quanto ne risulta molto ricco. Chi soffre di diabete non dovrebbe assolutamente assumerlo perché è un latte molto dolce che tende ad innalzare i livelli di glicemia nel sangue.