Leucemia mieloide acuta, svelato il meccanismo del metabolismo individualizzato

Nuove speranze di cura per la leucemia mieloide acuta. Gli scienziati dell'Università di Kumamoto (Giappone) hanno dimostrato che la demetilasi 1 lisina-specifica (LSD1), un enzima coinvolto nell'espressione genica, produce un metabolismo individualizzato a seconda del tipo di cellule di questa neoplasia ematologica.

I risultati dello studio, pubblicato su "Blood Advances", possono contribuire all'uso sicuro ed efficace degli inibitori dell'LSD1 come potenziali agenti antitumorali e allo sviluppo di trattamenti specifici. Recenti ricerche hanno rivelato che la capacità metabolica intriseca delle cellule cancerose contribuisce in maniera significativa alla formazione della patologia, delle metastasi e alla resistenza alla terapia.

Proprio per questo sono state ideate strategie di cura che mirano al trasporto dei nutrienti alle vie metaboliche attive nelle cellule malate. Tuttavia, è stato anche dimostrato che le caratteristiche metaboliche variano a seconda del tipo e della progressione del cancro. Le peculiarità metaboliche della leucemia mieloide acuta non sono ancora note nel dettaglio. È noto, invece, che l'espressione genica è regolata dall'epigenoma e che quest'ultimo è differente nelle cellule sane e in quelle neoplastiche. Precedentemente il team ha scoperto che l'LSD1 è coinvolta nella regolazione del metabolismo energetico di varie tipologie di cellule.

Pertanto si è deciso di testare la possibilità che via sia una relazione tra LSD1 e regolazione metabolica delle cellule della leucemia mieloide acuta. Per prima cosa gli studiosi hanno analizzato il database di espressione genica dei pazienti e delle linee cellulari in coltura derivate dalla patologia. Si è così giunti alla conclusione che sia i geni LSD1 che quelli glicolitici sono altamente espressi in EL nei soggetti malati. Dunque, dopo aver testato l'inibizione della funzione dell'LSD1 mediante linee cellulari EL, si è capito che l'LSD1 promuoveva l'assorbimento del glucosio nelle cellule e nel sistema glicolitico. Un'analisi omica integrata ha inoltre rivelato anche la sintesi dell'eme è attivata dall'LSD1.