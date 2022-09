Mangiare leggero, la chiave di volta per salute e bellezza

È ormai assodato che la nostra salute passa attraverso quello che mangiamo. Ma non tutti i cibi, anche se sani, cucinati in modo sbagliato risultano salutari. Le verdure ad esempio, sono una grande fonte di benessere, ma se passano attraverso la frittura ad alte temperature o ad una cottura sbagliata, perdono tutti i loro benefici. Stessa cosa per gli altri alimenti come carne e pesce. Vediamo quindi i metodi più salutari di cottura, che uniscono allo stesso modo benessere e gusto.

Friggitrice ad aria

È sicuramente una delle migliori soluzioni per chi vuole godere di un sapore deciso e un gusto croccante. È quindi un insostituibile alleato in cucina che fa risparmiare tempo, mangiare sano e con meno calorie. I cibi cotti nella friggitrice ad aria, apportano circa il 75% di grassi in meno, restando comunque gustosi, e si preparano in tempi ridotti rispetto alla cucina tradizionale. Se per friggere una porzione di patatine in padella serve almeno un bicchiere d’olio, nella friggitrice basta aggiungerne un cucchiaino. Ridurre o addirittura eliminare l’olio, consente quindi un apporto minore di grassi vegetali, spesso associati all’aumento di patologie cardiache.

Un aiuto per perdere peso

I cibi fritti contengono una grande quantità di grassi e sono tra i primi responsabili dell’aumento di peso e della comparsa di altri problemi di salute. Utilizzare una friggitrice ad aria, può essere la soluzione per ridurre i grassi, mangiare sano e allo stesso tempo non rinunciare al gusto. L'altro grande vantagio è quello di evitare la formazione delle sostanze tossiche in cottura.

La centrifuga

Frutta e verdura sono gli alimenti più importanti in una dieta sana ed equilibrata. La raccomandazione è assumerne almeno cinque porzioni al giorno, predilegendo quelle di stagione, possibilmente biologica. Non sempre però sono gradite a tutti, soprattutto ai bambini, esistono quindi alcuni modi per renderle più appetibili pur conservandone tutte le vitamine e i nutrienti. Uno dei migliori è quello di centrifugarle. Con questo sistema di estrazione, tanti sono i benefici che si possono ottenere dal succo. Si riduce l’affaticamento e lo stress. I nutrimenti di frutta e verdura vengono assimilati velocemente e producono una rapida azione tonificante e remineralizzante. Aiutano ad affrontare i cambi di stagione, rafforzando il sistema immunitario.

È disintossicante e depurativo, stimolando la diuresi. Aiuta a mantenere la pelle sana, riducendo brufoli, acne, e dermatiti. Ha un effetto antiossidante e favorisce il ricambio delle cellule. Favorisce la digestione grazie agli enzimi vegetali che incentivano l’assorbimento dei nutrimenti e all’eliminazione dei gas intestinali causati dalla fermentazione. Riduce le infiammazioni gastro-intestinali grazie alle poche scorie presenti (al contrario dei frullati) l’intestino in questo modo, risparmia energia e si rigenera più rapidamente.

Permette ai bambini di consumare verdure trasformandole in gustosi succhi.

La cottura a vapore

È una tecnica di cottura molto antica, ma anche straordinariamente moderna, perché è la migliore per ottenere alimenti sani e leggeri. Durante la cottura si disperdono molti nutrienti a causa del contatto con l’acqua e delle alte temperature. Con la cottura a vapore al contrario gli alimenti conservano al meglio le loro proprietà. In questo modo è possibile assimilare tutte le vitamine idrosolubili, le sostanze antiossidanti e i minerali presenti, e trarne il massimo beneficio. Secondo alcuni studi, il vapore è il metodo di cottura migliore per mantere intatti i glucosinolati i fitocomposti presenti nelle brassicacee come broccoli, cavolfiori, cavoli e rape. Tali sostanze sono molto preziose per l’organismo, perché svolgono azione antiossidante e antitumorale.

Essendo però idrosolubili, tendono a disperdersi con la cottura in acqua. Per queste ragioni, rispetto ad altri metodi, quello al vapore è uno dei migliori per mantenerli intatti. Inoltre con la cottura al vapore tutti gli alimenti ricchi di polifenoli, mantengono un quantitativo superiore di queste sostanze antiossidanti nel prodotto cotto, rispetto a diverse tecniche di cotture.

Poche calorie

Cuocere al vapore significa eliminare olio e prodotti grassi dai cibi. Di conseguenza gli alimenti apportano meno calorie all’organismo. Molto consigliato questo tipo di cottura anche per chi sta seguendo una dieta dimagrante.

Favoriscono la digestione

Poiché i cibi cotti al vapore apportano meno calorie e non contengono acidi grassi dannosi per l’organismo, il processo di digestione è più facile e veloce. In aggiunta, la cottura al vapore, che viene consigliata anche dall’OMS, diminuisce l’infiammazione e il senso di pesantezza, che deriva da alimenti ricchi di grassi.

Velocità di cottura

La cottura al vapore del cibo è un’ottima soluzione, perché richiede solo pochi minuti. Basta tagliare gli alimenti in piccoli pezzi, porli nel cestello quando l’acqua raggiunge la piena ebollizione e non aprire il coperchio durante la cottura.

Tagliaverdure

Tra tutti gli attrezzi che possiamo usare in cucina, l’affetta verdure rappresenta probabilmente uno di quelli più utili. Grazie a questo, si possono preparare contorni gustosi e salutari. Verdure tagliate in maniera rapida, con l’ulteriore vantaggio di dare la forma che preferiamo, così da renderli appetibili.

