Maschere per capelli, gli elisir di bellezza per ogni capigliatura

Le maschere per capelli sono emulsioni cosmetiche specificamente formulate per essere applicate sul cuoio capelluto e per tutta la lunghezza dei capelli. Si tratta di agenti condizionanti in grado di fornire maggior lucentezza, pettinabilità, antistaticità e volume ai capelli spenti, danneggiati, grassi o colorati. Da sempre è uno dei prodotti indispensabili per rendere la chioma più sana, nutrita, idratata e brillante a prescindere dalla tipologia di capello. Come le maschere per il viso ed i trattamenti cosmetici in generale, anche delle maschere per capelli esistono moltissime varianti: la loro composizione viene accuratamente scelta in base alle necessità dei capelli e del cuoio capelluto.

Maschere per capelli, la differenza con il balsamo

Spesso si è portati a pensare che balsamo e maschere per capelli siano la stessa cosa, ma è un’errore. A cominciare dalla texture, più corposa e ricca, ma anche per quel che riguarda la concentrazione degli attivi e gli agenti nutrienti ed idratanti, delle formulazioni, in maniera decisamente significativa. Le maschere non sono quindi un sostituto del balsamo. Hanno bisogno di un tempo di posa più lungo, ed esercitano un'azione nutriente e benefica molto più intensa. Un vero e proprio “trattamento urto” da utilizzare con continuità almeno 2/3 volte alla settimana, in modo da garantire risultati apprezzabili e visibili soprattutto a lungo termine.

Le maschere sono infatti concepite principalmente per nutrire e ristrutturare il capello in profondità, conferendogli volume e forza, e sono formulate con sostanze in grado di riparare la struttura del capello, rendendolo visibilmente più voluminoso e forte.

I requisiti di una maschera per capelli

Le migliori che si trovano in commercio devono soddisfano alcuni requisiti:

Donare volume e lucentezza

Migliorare la pettinabilità

Non appesantire i capelli dopo l'applicazione

Non irritare o danneggiare il cuoio capelluto (da qui l'importanza di utilizzare sempre e solo prodotti di qualità)

Proteggere il colore del capello (naturale o artificiale che sia)

Esercitare un'azione anticrespo per i capelli ricci

Donare sostegno e corpo ai capelli lisci

Nutrire, idratare e proteggere i capelli secchi e danneggiati

Combattere l'effetto unto tipico dei capelli grassi, alleggerendoli e donando loro nuova lucentezza.

I diversi tipi di maschere

In commercio ne esistono di diversi tipi proprio per ogni esigenza specifica. Queste le principali:

Nutrienti - Sono indicate per capelli secchi, danneggiati e visibilmente indeboliti da sole, salsedine ed altri agenti irritanti.

- Sono indicate per capelli secchi, danneggiati e visibilmente indeboliti da sole, salsedine ed altri agenti irritanti. Ristrutturanti - Utile nel trattamento di capelli fini che tendono a spezzarsi. Le maschere ristrutturanti per capelli, spesso formulate con cheratina, sono normalmente arricchite con oli essenziali, olio di jojoba od estratto di avocado dalle proprietà vitaminizzanti.

- Utile nel trattamento di capelli fini che tendono a spezzarsi. Le maschere ristrutturanti per capelli, spesso formulate con cheratina, sono normalmente arricchite con oli essenziali, olio di jojoba od estratto di avocado dalle proprietà vitaminizzanti. Grassi - Come si evince dal loro stesso nome, queste maschere per capelli sono indicate nel trattamento dei capelli grassi: gli estratti di ortica, betulla, edera, tè nero e ginepro che solitamente si trovano nella composizione, sono particolarmente utili a questo scopo, perché contengono proprietà purificanti ed astringenti.

- Come si evince dal loro stesso nome, queste maschere per capelli sono indicate nel trattamento dei capelli grassi: gli estratti di ortica, betulla, edera, tè nero e ginepro che solitamente si trovano nella composizione, sono particolarmente utili a questo scopo, perché contengono proprietà purificanti ed astringenti. Secchi - Sono indicate per il trattamento dei capelli secchi e contengono principi attivi idratanti, protettivi e nutrienti. Per questo tipo di capelli, dopo la maschera, si consiglia di spruzzare un olio specifico sulle punte.

- Sono indicate per il trattamento dei capelli secchi e contengono principi attivi idratanti, protettivi e nutrienti. Per questo tipo di capelli, dopo la maschera, si consiglia di spruzzare un olio specifico sulle punte. Colorati - Con i lavaggi ripetuti, i capelli tinti tendono a perdere la loro tonalità "artificiale", le maschere per capelli colorati (che non tingono i capelli) restituiscono brillantezza e luminosità alla chioma.

- Con i lavaggi ripetuti, i capelli tinti tendono a perdere la loro tonalità "artificiale", le maschere per capelli colorati (che non tingono i capelli) restituiscono brillantezza e luminosità alla chioma. Lisciante - Le maschere per capelli ad azione lisciante contribuiscono a rendere più morbidi e lisci i capelli lievemente ondulati, tendenti al crespo. La piega con il phon è comunque indispensabile per favorire e promuovere l'effetto lisciante del prodotto.

Come si usano

Se ne distribuisce un'abbondante quantità sui capelli umidi, massaggiandola in modo da agevolare la penetrazione all’interno della fibra del capello mantenendola in posa da 15 a 25 minuti circa. È sempre opportuno, una volta applicata, coprire i capelli con la pellicola trasparente o con una cuffia da doccia in modo tale che il leggero calore corporeo trattenuto all’interno del materiale non traspirante, agevoli l’apertura delle squame del capello intensificando l’azione degli attivi che costituiscono la formulazione.

I benefici

Capelli lisci e lucenti: l’uso di una maschera per capelli almeno una volta alla settimana renderà i capelli più lisci e lucenti, grazie agli ingredienti come olio di cocco, olio di argan, olio di karité e oli di avocado, senza che appaiano unti o corrano il rischio di sviluppare forfora.

l’uso di una maschera per capelli almeno una volta alla settimana renderà i capelli più lisci e lucenti, grazie agli ingredienti come olio di cocco, olio di argan, olio di karité e oli di avocado, senza che appaiano unti o corrano il rischio di sviluppare forfora. Meno danni ai capelli: esistono diversi modi per danneggiare i tuoi capelli. Per esempio l’applicazione continua di calore senza protezione: piastre per capelli, asciugacapelli e bigodini indeboliscono la cuticola dei capelli causandone la caduta o la rottura. I capelli iniziano a perdere la loro naturale idratazione e appariranno crespi. Una maschera capelli è un ottimo modo per riparare e rafforzare ogni singola ciocca.

esistono diversi modi per danneggiare i tuoi capelli. Per esempio l’applicazione continua di calore senza protezione: piastre per capelli, asciugacapelli e bigodini indeboliscono la cuticola dei capelli causandone la caduta o la rottura. I capelli iniziano a perdere la loro naturale idratazione e appariranno crespi. Una maschera capelli è un ottimo modo per riparare e rafforzare ogni singola ciocca. Reidratazione dei capelli secchi: è un altro dei problemi che hanno moltissime persone. Applicare una maschera per capelli che nutre e idrata i capelli, è quindi un’ottima soluzione. Nei periodi freddi è consigliato usare una maschera con olio di cocco o latte come ingrediente principale, per donare ai capelli minerali, elettroliti e vitamine.

è un altro dei problemi che hanno moltissime persone. Applicare una maschera per capelli che nutre e idrata i capelli, è quindi un’ottima soluzione. Nei periodi freddi è consigliato usare una maschera con olio di cocco o latte come ingrediente principale, per donare ai capelli minerali, elettroliti e vitamine. Cura dei capelli colorati: Applicare il colore sui capelli può provocare effetti collaterali, per via dei prodotti a base chimica. La colorazione dei capelli può causare anche secchezza e assottigliamento. Le maschere per capelli sono l’ideale per ripristinare la salute e la morbidezza dopo un intenso trattamento di colorazione. Poiché l’umidità naturale dei capelli si perde durante la colorazione, è assolutamente necessario applicare solo i prodotti che nutrano i capelli e ne facciano risaltare la luminosità.

I prodotti consigliati

Chronologiste, Maschera Trattamento Rivitalizzante - Kérastase. Nutre intensamente tutti i tipi di capelli ed è particolarmente delicata sul cuoio capelluto sensibile. Arricchito con acido ialuronico, abyssine e vitamina E, controlla il crespo, ricostituisce la fibra capillare e la protegge dalle aggressioni quotidiane, inquinamento, radicali liberi e raggi UV. Idrata profondamente e rimpolpa la fibra capillare oltre a lenire il cuoio capelluto. Scopri il prodotto su Amazon.

Maschera Riparatrice Fructis Hair Food - Garnier. Con formula vegana, per capelli danneggiati che ripara grazie all'estratto di papaya. Capelli intensamente nutriti, rivitalizzati e senza nodi, Per una chioma più forte e brillante e non appesantita.

Formula ultra-leggera con il 97% di ingredienti di origine naturale e senza siliconi. Nutre e addolcisce i capelli avvolgendoli in una dolce fragranza. Scopri il prodotto su Amazon.

Professional Repair Maschera Ristrutturante e Protettiva per Capelli Danneggiati e Sfibrati - Alama. Formula con cheratina, la maschera Repair di Alama Professional nutre i capelli, favorendo un'azione ristrutturante e protettiva, grazie alla formula con Cheratina; senza solfati, con il 90% di ingredienti naturali. Ristruttura i capelli in profondità, con un’azione districante anti crespo immediata, conferisce forza e tono, senza appesantire. Contiene cheratina che si fonde con quella contenuta naturalmente nei capelli per un’azione di ricostruzione del fusto, riempiendo le fibre e donando un aspetto più sano alla chioma. Scopri il prodotto su Amazon.

Luxe Oil Keratin Restore - Wella System Professional. Maschera ristrutturante e rigenerante che ricostruisce la fibra capillare in maniera intensa, migliora la texture e lascia i capelli morbidi al tatto. Adatta per tutti i tipi di capelli, questa maschera deterge e protegge delicatamente i capelli senza appesantirli. Con la sofisticata e ricca Transform Technology a base di tre oli fra i più nutrienti al mondo, per creare il prezioso liquido che si lega alla struttura interna dei capelli proteggendoli, rendendoli più luminosi e rigenerandoli. Con olio di argan, olio di jojoba, olio di mandorla. Contiene pantenolo e cheratina. Scopri il prodotto su Amazon.

Nutri Care - Fanola. Maschera ristrutturante che svolge un'azione nutriente e districante, rendendo i capelli particolarmente morbidi e facili da pettinare. Arricchito con proteine del latte, caseina e proteine del siero del latte, la maschera nutricare è in formula concentrata per ristrutturare i capelli e riportarli in salute. Scopri il prodotto su Amazon.