"La Mia Terra": come ritrovare il nostro io nel "paradiso dei cavalli"

Un luogo che assomiglia a un paradiso in terra. " Tra il rumore e la fretta, ricorda quanta pace può esserci nel silenzio. Un silenzio fatto di natura, di corpo, di vita ". Questo è il centro etologico a gestione naturale "La mia Terra", un grande spazio di nuova concezione, dove possono convivere fattrici, puledri, cavalli agonisti, da passeggiata, da compagnia e anziani sempre nel rispetto dei loro bisogni naturali, libertà, spazio, natura e socializzazione. Ma anche un posto dove ritrovare la parte più intima di noi, disintossicarsi dalla vita di tutti i giorni, per connetterci con la natura. In questo luogo da sogno, sabato 24 settembre si terrà "Torna a Te", una giornata con molte attività in questa meravigliosa tenuta nascosta in una terra incontaminata, dove ovunque arrivino gli occhi ad accogliere gli ospiti ci sarà solo verde e animali meravigliosi e liberi, un luogo nel quale davvero si potrà spegnere tutto e accendere solo e soltanto i sensi. A raccontare cosa succederà Josephine Monfredini, insegnante di Yoga, che insieme a Gionata Agliati, Nicole Berlusconi, Daniela Granziera, Alessandro Puccia, ha organizzato questa giornata di riconnessione con un mondo che spesso possiamo solo sognare, ma che ora a "La Mia Terra" è una concreta realtà.

Come vi è venuta questa idea?

"Ricordo come fosse oggi, la sensazione che ho provato quando per la prima volta sono stata a 'La Mia Terra'. I miei occhi si sono riempiti di natura, le mie orecchie di nitriti e di suoni di libertà, quelli dei cavalli che potevano correre liberi. Mi sono seduta sull'erba e ho pensato che più persone possibili avrebbero dovuto avere accesso a queste sensazioni. Ne ho parlato con Nicole Berlusconi e in poche ore avevamo già pensato a tutto e riunito le persone che avremmo voluto rendessero unico questo evento con il loro contributo. Abbiamo pensato che in un mondo in cui siamo continuamente bombardati dalla mattina alla sera da impegni, dove lo spazio per noi stessi è quasi inesistente e rincorriamo il tempo invece che viverlo, offrire la possibilità di fermarsi e poter imparare a tornare a noi, potesse essere una cosa meravigliosa".

Che tipo di esperienza sarà la vostra e chi potrà aiutare?

"Sarà una giornata piena, nel senso più ampio del termine. Ci saranno 5 attività diverse ma profondamente connesse, tutte immerse nella natura, dallo Yoga alla meditazione, dall'interazione con i cavalli all'Om Chanting (il mantra per eccellenza della tradizione indiana, con il suono dell'Om, ndr). Ognuna di queste esperienze insegnerà ai nostri partecipanti, in modo diverso ma complementare, il valore dell'ascolto del proprio respiro, del corpo e delle emozioni. Lo scopo è quello di passare una giornata insieme nella pace, lontani dal rumore e lo stress. Abbiamo pensato a tutto, dalla colazione, al pranzo alla merenda (naturalmente plant based). Desideriamo aiutare i partecipanti ad acquietare la mente, dando spazio al corpo e alle sue sensazioni attraverso il movimento consapevole, il respiro, la condivisione e l'interazione reale con i cavalli. Abbandoneremo il "pensare" per occuparci del "sentire". Affronteremo anche l'importante tema della consapevolezza, del qui e ora, imparando a non identificarci nel pensiero, e in questo modo a fronteggiare situazioni spiacevoli, di stress, ansia".



La tenuta somiglia a un paradiso.

"Lo è davvero, e invitiamo tutti a venire a trovarci per poter vedere con i loro occhi e soprattutto per perdersi per ritrovarsi".



Per quale scopo è nata "La Mia Terra"?

"È un centro etologico immerso nella natura incontaminata, che ospita cavalli e tanti altri animali. Un polo di formazione per stage ed eventi tenuti da professionisti italiani e internazionali (cavalieri, etologi, veterinari, horsemanship, etc) che si sono distinti nel tempo per il loro approccio etico. 'La Mia Terra' nasce per aiutare e sostenere gli animali salvati da 'Progetto Islander', un luogo dove si insegna l'amore e il rispetto per gli animali e per la natura".



All'interno della tenuta ci sono vari luoghi, come ll Bosco incantato, dove svolgerete una pratica di Meditazione e Consapevolezza guidata. Di cosa si tratta?

"Permetterci, per il tempo della pratica meditativa, di uscire dalla logica del fare, per accedere allo spazio dell’essere qui, ora, senza scopo, stando con ciò che emerge e amandolo così com’è, a prescindere dal fatto che ci piaccia o meno. La meditazione, in qualche modo, è una forma di amore per il reale (ben diverso dall’ideale nel quale viviamo). Meditare è stare, respirare, riconoscere, sentire, ringraziare, esplorare e molto altro ancora, ma solo praticando si può realmente sperimentare e fare proprie queste parole".



Avete uno spazio dedicato al “Tempo Libero” una parola che assume quasi il significato di un regalo nella nostra vita così piena. Come si recupera, e cosa si fa nel “tempo libero”?

"Siamo così presi dal dover rincorrere un tempo che non ci basta mai e che definiamo tiranno, che quando ci fermiamo ci sentiamo in colpa perchè ci sembra di non fare nulla. Ci riempiamo di cose da fare innescando così un circolo vizioso che non ci permette più di apprezzare il suo valore intrinseco, la sua importanza. Durante la giornata del 24 settembre, impareremo insieme che nel tempo si sta, si vive, si accoglie. Perchè soltanto “stando” possiamo davvero godere del presente, un tempo fragile, costantemente rosicchiato dalle maglie del passato e del futuro".





"È un sogno diventato oggi una splendida realtà. Un’associazione no profit, nata nel 2012 da un’idea di Nicole Berlusconi e rivolta alla tutela degli equidi. L’associazione si occupa della riabilitazione psico-fisica di animali provenienti da sequestri per casi di maltrattamento, al fine di restituire loro una Rinascita. Una volta riabilitati, gli animali vengono dati in adozione secondo norme prestabilite. Progetto Islander collabora con le autorità giudiziarie e si fa carico di tutte le spese di mantenimento, trasporti, cure veterinarie e spese legali. Una vera e propria casa di amore e totale dedizione"."Il cavallo, grazie alla sua spiccata sensibilità di animale predato, è in grado di percepire le intenzioni degli altri esseri viventi presenti nell’ambiente. Oggi, nelle nostre attività, possiamo allearci con loro superando il concetto di equitazione, per entrare nell’ambito della relazione. Possiamo così beneficiare di questa loro capacità di profonda connessione per potenziare il nostro sviluppo personale. I cavalli percepiscono prima e meglio i nostri reali stati d’animo in modo assolutamente istintivo e conseguentemente mettono in campo dei comportamenti in base a quello che sentono in quel momento. Sarà quindi uno stimolo utilissimo per acquisire consapevolezza, uno scambio comunicativo intenso, privo della componente verbale, non giudicante ed estremamente autentico. In base a quanto scoperto da un team di ricercatori dell'università di Pisa, l'interazione tra uomini e cavalli attiva una stimolazione emotiva che porta i loro battiti cardiaci a sincronizzarsi. Una scoperta straordinaria che mette ancor più in luce la possibile sinergia tra cavalli e persone"."No, saremo in tanti a dividerci nelle varie parti della giornata. L'attività di yoga verrà svolta da me, Josephine Monfredini , quella di meditazione verrà svolta da Gionata Agliati , mentre il progetto Islander verrà spiegato da Nicole Berlusconi. Per l'attività con i cavalli ci sarà Daniela Granziera . L'Om Chanting verrà guidato da Alessandro Puccia . L'evento si svolgerà presso La mia Terra ".