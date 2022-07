Nefrite, perché è bene non sottovalutare i sintomi

Con il termine nefrite si indica un'infiammazione che colpisce uno o entrambi i reni. Se il processo flogistico interessa il glomerulo renale, si parla di glomerulonefrite. Quando, invece, l'attività infiammatoria si localizza nel tessuto connettivo interstiziale interposto tra i nefroni, i loro dotti escretori e i vasi renali, ci si trova dinanzi alla cosiddetta nefrite interstiziale. I reni svolgono ruoli fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo. Oltre a produrre urina, essi:

Regolano l' equilibrio elettrolitico ;

; Regolano l' equilibrio acido-base ;

; Regolano l' osmolarità ;

; Regolano il volume dei liquidi corporei ;

; Sono adibiti alla secrezione dei prodotti di scarto del metabolismo;

del metabolismo; Sono adibiti alla secrezione di alcuni ormoni tra cui l'eritropoietina che stimola la produzione di globuli rossi nel midollo osseo.

La nefrite è una condizione medica che non deve mai essere sottovalutata a causa delle conseguenze anche importanti che può comportare. Scopriamo come si manifesta e quali sono i trattamenti più efficaci.

La glomerulonefrite, cause e sintomi

La glomerulonefrite è un processo infiammatorio a carico dei capillari e delle cellule del glomerulo renale. In base ad alcuni fattori quali progressione della sintomatologia e decorso della malattia la si può distinguere in:

Acuta : i sintomi compaiono rapidamente. La percentuale di guarigione completa è del 75%;

: i sintomi compaiono rapidamente. La percentuale di guarigione completa è del 75%; Subacuta : è una tipologia di glomerulonefrite acuta che interessa le strutture extracapillari. Ha una durata superiore ai tre mesi e una prognosi non sempre positiva. Questa forma, infatti, può sfociare in un'insufficienza renale;

: è una tipologia di glomerulonefrite acuta che interessa le strutture extracapillari. Ha una durata superiore ai tre mesi e una prognosi non sempre positiva. Questa forma, infatti, può sfociare in un'insufficienza renale; Cronica: presente da più di un anno, questo tipo se non adeguatamente trattato può evolvere in sindrome uremica o in insufficienza renale.

Una particolare forma di glomerulonefrite è quella associata al lupus eritematoso sistemico. Gli autoanticorpi tipici prodotti da questa patologia aggrediscono e distruggono le cellule renali, provocando così un danno permanente.

La flogosi renale si manifesta in seguito ad un'infezione che può essere sia batterica, sia virale. Se batterica, l'agente responsabile è quasi sempre lo streptococco. La prognosi è benigna. Molto più rara è l'eziologia virale. In questo caso la glomerulonefrite è una complicanza della varicella. La sintomatologia è facilmente riconoscibile e include:

Ematuria : presenza di sangue nelle urine;

: presenza di sangue nelle urine; Proteinuria: presenza di proteine nelle urine;

Cilindruria : presenza di cilindri nelle urine;

: presenza di cilindri nelle urine; Anemia;

Edema ;

; Ipertensione;

Febbre.

L'esame del sangue evidenzia un aumento della creatinina e dell'azotemia e una diminuzione di albumina e di globuli rossi. La diagnosi prevede, oltre agli esami di laboratorio, anche l'esecuzione dell'ecografia e della biopsia renale.

La nefrite interstiziale, cause e sintomi

La nefrite interstiziale è un'infiammazione dell'interstizio, ovvero della parte di tessuto compresa fra i glomeruli e i tubuli renali. Anche in questo caso è possibile distinguere una forma acuta e una forma cronica. La prima è caratterizzata dall'insorgenza repentina della sintomatologia e può evolvere in un'insufficienza renale acuta. La seconda, invece, ha una durata superiore ai sei mesi.

Nella maggior parte dei casi la patologia è provocata da microrganismi e da tossine di varia natura come stafilococchi, streptococchi, bacterium coli, tossina difterica. Quando la flogosi renale è associata a una malattia sistemica, gli agenti patogeni possono raggiungere i reni da organi vicini (nefrite interstiziale ascendente) oppure per via ematica (nefrite interstiziale discendente).

Talvolta il disturbo è asintomatico e la diagnosi è prettamente clinica. Gli esami delle urine evidenziano notevoli quantità di albumina, globuli rossi e leucociti. I sintomi sono particolarmente presenti quando i germi raggiungono i reni tramite il sangue. Essi comprendono:

Febbre;

Stanchezza ;

; Vomito;

Nausea ;

; Cefalea;

Dolore alla regione lombare ;

; Urine torbide;

Fastidi vescicali.

Nefrite, come curarla

Il trattamento della nefrite varia a seconda della causa che l'ha scatenata. Pertanto il medico potrà prescrivere farmaci antibiotici, corticosteroidi, ACE inibitori e immunosoppressori. La forma interstiziale prevede anche la correzione chirurgica di ostacoli al deflusso urinario e lo svuotamento di eventuali raccolte purulente. Particolare attenzione deve essere posta all'alimentazione. La dieta ideale è a basso contenuto di sale, di potassio e di proteine. Queste ultime, infatti, producono scorie azotate che i reni, già danneggiati, eliminerebbero con non poche difficoltà.

Come già detto, la nefrite non deve mai essere trascurata. La conseguenza più temibile, infatti, è l'insufficienza renale acuta che si manifesta con: