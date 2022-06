Peluria sul mento, rimedi naturali per contrastarla

La peluria sul mento è una presenza naturale anche nel mondo femminile, solito fare i conti con peli molto chiari e quasi del tutto invisibili. Quando la crescita risulta più evidente si parla di irsutismo o ipertricosi, e può colpire con livelli differenti di intensità e numero di presenza. Una condizione che può creare imbarazzo perché l'area è esposta agli sguardi delle persone, tramutandosi in una presenza antiestetica.

I peli appaiono solitamente spessi e di colore più scuro, generalmente neri e con una crescita rapida. Le motivazioni della loro persistenza possono essere molteplici, tra queste il semplice squilibrio ormonale oppure il passare degli anni e la menopausa. In alcuni casi la loro crescita può segnalare qualche problematica che è bene indagare, senza farsi prendere dal panico. Scopriamo perché i peli nascono anche sul mento e come eliminarli in modo naturale.

Peluria del mento, perché presente

I peli presenti sul mento sono una presenza diffusa anche nel mondo femminile, trasformandosi talvolta in una fonte di imbarazzo. La crescita sporadica non è sinonimo di problematica, perché facilmente eliminabile ma è anche riconducibile a cause specifiche. Queste le più comuni:

Ormoni , come quelli androgeni o quelli maschili, ad esempio il testosterone, che vengono prodotti dalle donne, anche se in minima parte. Sono responsabili della formazione di peli più spessi e scuri, specialmente se avviene una fluttuazione dei livelli ormonali data dalle mestruazioni e dalla gravidanza.

, come quelli androgeni o quelli maschili, ad esempio il testosterone, che vengono prodotti dalle donne, anche se in minima parte. Sono responsabili della formazione di peli più spessi e scuri, specialmente se avviene una fluttuazione dei livelli ormonali data dalle mestruazioni e dalla gravidanza. Ereditarietà , una componente da non sottovalutare come quella genetica molto comune in alcuni gruppi etnici, ad esempio nelle donne di origine mediterranea o mediorientale e, in minima parte, anche caucasica.

, una componente da non sottovalutare come quella genetica molto comune in alcuni gruppi etnici, ad esempio nelle donne di origine mediterranea o mediorientale e, in minima parte, anche caucasica. Invecchiamento e menopausa , la terza fase dell'esistenza femminile da non trascurare e sottovalutare e che prevede un calo degli estrogeni e un aumento degli androgeni.

, la terza fase dell'esistenza femminile da non trascurare e sottovalutare e che prevede un calo degli estrogeni e un aumento degli androgeni. Peso , l'aumento dei chili corporei o la perdita repentina favorisce un'oscillazione ormonale e il loro sequilibrio.

, l'aumento dei chili corporei o la perdita repentina favorisce un'oscillazione ormonale e il loro sequilibrio. Diabete e insulina , la resistenza all'insulina è una condizione che può portare al prediabete e al diabete oltre che alla crescita di peli scuri sul mento.

, la resistenza all'insulina è una condizione che può portare al prediabete e al diabete oltre che alla crescita di peli scuri sul mento. Sindrome dell'ovaio policistico , noto anche come PCOS influisce sul funzionamento delle ovaie favorendo irregolarità mestruale, sbalzi ormonali, mal di testa, irsutismo.

, noto anche come PCOS influisce sul funzionamento delle ovaie favorendo irregolarità mestruale, sbalzi ormonali, mal di testa, irsutismo. Farmaci , non è comune ma può capitare che alcuni possano favorire un aumento della peluria sul mento.

, non è comune ma può capitare che alcuni possano favorire un aumento della peluria sul mento. Sindrome di Cushing , è favorita da alti livelli di un ormone chiamato cortisolo effetto collaterale dell'assunzione di alcuni farmaci, o di una presenza tumorale all'interno della ghiandola che lo produce. Si manifesta attraverso un aumento di peli del viso e di chilogrammi in eccesso, con smagliature, pelle predisposta alla formazione di lividi, debolezza muscolare o ossea.

, è favorita da alti livelli di un ormone chiamato cortisolo effetto collaterale dell'assunzione di alcuni farmaci, o di una presenza tumorale all'interno della ghiandola che lo produce. Si manifesta attraverso un aumento di peli del viso e di chilogrammi in eccesso, con smagliature, pelle predisposta alla formazione di lividi, debolezza muscolare o ossea. Tumori, possono incidere sulla crescita dei peli del mento e spesso colpiscono le ovaie con un aumento degli ormoni androgeni, ma anche pressione pelvica e sanguinamento.

Peli sul mento, ecco i rimedi naturali più utili

I peli di troppo sul mento solitamente si eliminano con le tecniche in uso più consuete come crema depilatoria, ceretta, luce pulsata, pinzette e di sovente anche rasoio. Se persistenti è bene consultare il medico di fiducia per un controllo di routine, utile a escludere problematiche. Ma è possibile indebolirli ed eliminarli anche l'aiuto di alcune tecniche, come il filo di seta in grado di rendere il pelo sempre più debole ma che richiede mani esperte e pratiche. La delicatezza della zona impone l'impiego di soluzioni adeguate ma mai troppo aggressive, ecco perché alcuni rimedi naturali possono risultare di grande aiuto.

Avena, miele e succo di limone

In una ciotola si mescolano due cucchiai di miele con due di avene e due di succo di limone, per un impasto omogeneo e appiccicoso da applicare sul mento. Si massaggia con movimenti circolari fino alla rimozione dei peli superficiali, rimuovendo il tutto con dell'olio magari alle mandorle e un lavaggio con acqua

Albume e farina di ceci

Si mescola l'albume di un uovo con mezzo cucchiaio di farina di ceci e uno di zucchero per un impasto morbido e liscio da applicare sul mento, lasciandolo essiccare completamente prima di rimuoverlo come se fosse una striscia di ceretta. Un'azione non aggressiva e in direzione opposta alla crescita del pelo, tamponando poi la parte con acqua fresca. In alternativa alla farina di ceci si può utilizzare l'amido di mais.

Banana e farina di avena

Mescolate una banana schiacciata con due cucchiai di farina d'avena pura massaggiando il tutto sulla parte interessata, lasciando agire per venti minuti. Grazie all'esfoliazione i peli inizieranno a diradarsi, pulendo il tutto con acqua fresca.

Miele e zucchero

Perfetti sia per esfoliare che per rimuovere i peli, basta unire un cucchiaio di miele e uno di zucchero per un composto da applicare sul mento con un massaggio circolare. Ad asciugatura avvenuta si rimuove con uno strappo contrario alla direzione di crescita del pelo, per poi pulire con olio e acqua.

Lenticchie, miele e patate

Si frulla una tazzina di lenticchie gialle secche lasciata in acqua per una notte, insieme a una patata sbucciata ottenendo un composto morbido da mescolare con un cucchiaino di miele. Si applica sulla pelle per trenta minuti e si rimuove con un leggero strappo, se possibile, oppure con acqua fresca.

Curcuma e latte

Un classico di sempre, un rimedio antico utile per indebolire i peli, basta creare un impasto con cucchiaio di latte e uno di curcuma da applicare sul mento. Si massaggia per dieci minuti lasciando seccare e si elimina strappando in direzione opposta alla crescita del pelo. Si risciacqua e ripete due volte la settimana.