Polmoni, più sani in inverno con il ricambio d'aria in casa

La salute dei polmoni passa attraverso la possibilità di vivere in una casa sana, dall’aria pulita e purificata. È importante trascorrere le giornate in un ambiente con scarsa presenza di batteri e dove il ricircolo dell’aria sia sempre costante, così da permettere una respirazione pulita e salubre. Eppure si presta sempre poca attenzione a questo fattore così fondamentale per il benessere del proprio organismo, ovvero la necessità di poter respirare bene e in sicurezza all’interno della propria dimora.

L'abitazione deve rappresentare uno spazio fondamentale dove comfort e salute sono sempre essere presenti, convivendo in modo equilibrato e garantendo spazi dove vivere in piena tranquillità. L’aria e la sua purezza sono essenziali per sentirsi a casa, nel vero senso della parola, così da prevenire problematiche fastidiose nei confronti dei polmoni. Tra queste vi sono tosse, asma ma anche raffreddore e mal di testa, spesso favoriti da un ambiente non propriamente salutare e dove i batteri possono proliferare indisturbati.

Fattori scatenanti, cosa incide sulla salute dei polmoni

Virus, batteri, cattive abitudini e un ambiente poco curato possono incidere sul benessere dei polmoni, ma sono tanti i fattori scatenanti che impattano sulla salute e possono coinvolgere anche il trattamento imposto alle pareti e ai mobili. Si parla di supporti e superfici che solitamente vengono ricoperti e protetti con vernici, solventi, cere o prodotti contenenti particelle irritanti, senza dimenticare i detergenti e le sostanze utilizzate per pulire l’ambiente, un mix non sempre benefico per i polmoni stessi.

Ma la respirazione può trovare un acerrimo anche nell'umidità che può favorire la formazione di polvere, fumo, polline, acari, batteri e muffe. Le stesse particelle allergeniche possono accedere indisturbate all'interno della casa semplicemente perché trasportate inconsciamente attraverso gli abiti, gli accessori, oppure perché si sono depositate su capelli e cute. In apparenza potrebbe sembrare un argomento poco rilevante ma la salute dei polmoni deve poter contare sulla presenza di un ambiente domestico sano e purificato, uno spazio dove l'ossigeno presente possa risultare sempre pulito e in grado di rigenerarsi

Purificare l’aria: trucchi e strategie

Il ricambio d’aria della casa è fondamentale per preservare la salute dei polmoni, in particolare durante il periodo invernale. È il momento dell'anno in cui l'aria risulta maggiormente secca dal punto di vista respiratorio e ricca di batteri e virus: ecco perché la casa è il luogo dove la respirazione va protetta e favorita.