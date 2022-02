"Presto avremo un vaccino contro il tumore"

Un vaccino contro alcune forme specifiche di tumore potrebbe non essere più un sogno ma diventare realtà: il "progettone" vede la guida di Maria Rescigno, docente di Patologia generale e prorettrice vicaria con delega alla ricerca di Humanitas University Milano.

Di cosa si tratta

Tra le esperte più in gamba nel settore, assieme a 50 tra ricercatori e studiosi, sta cercando di mettere a punto il primo vaccino terapeutico per migliorare l’immunoterapia contro melanoma e sarcoma metastatici. Allo studio prendono parte anche le università di Bologna, quella del Piemonte Orientale, Milano Bicocca e l’Istituto Pascale di Napoli. La ricerca è finanziata dall'Airc (Fondazione per la ricerca sul cancro). « L’immunoterapia ha cambiato la prognosi di alcuni tumori come il melanoma fino a poco fa considerati incurabili, tuttavia c’è ancora una percentuale di pazienti, circa il 40%, che non risponde a questi trattamenti che usano i cosiddetti inibitori dei check point immunitari », ha raccontato in un'intervista al Messaggero. In pratica, la docente spiega che si tratta di farmaci che tolgono il "freno" al sistema immunitario e lo indirizzano contro il tumore: in molti casi, purtroppo, non c'è risposta immunitaria e occorre un rinforzo.

"Ecco il vaccino anti-tumore"

Il rinforzo, in questo caso, è un vaccino che si sta cercando di mettere a punto e per questo non ancora disponibile. Fino a pochi anni fa impensabile, per il vaccino « utilizziamo una caratteristica della cellula tumorale. Che, di fatto, è una cellula stressata perché costretta a mutare in continuazione - spiega Maria Rescigno - Questa condizione la porta a esprimere antigeni che noi abbiamo selezionato attraverso molti esperimenti. Nella nostra ricerca ne abbiamo scelti otto. Sono come bandierine che indicano alle nostre difese quali sono i nemici da attaccare ". Così come vale per tutti i vaccini anti-virus in commercio, anche questo stimola la risposta immunitaria contro uno specifico tumore per il quale " è progettato appositamente. In questo modo la terapia potrebbe agire con maggiore efficacia» , sottolinea.

Gli studi sul Covid

La domanda può nascere spontanea: ma perché non si punta a un vaccino per prevenire il cancro piuttosto che curarlo? Scientificamente, in questo momento, « è più percorribile la strada che porta alla protezione da un virus come l’Hpv, il Papilloma. O, come abbiamo visto in questi anni contro il virus della pandemia» . Purtroppo, la ricercatrice spiega che il cancro si manifesta in così tante variabili che sarebbe molto più complesso riuscire a trovare il modo giusto per prevenire la malattia.

Nei due anni di pandemia, però, la ricerca ha dovuto fare i conti con un ospite indesiderato, il Covid-19: ecco perché si è svolta parallelamente anche nella lotta a Sars-Cov-2. Gli obiettivi fissati dal gruppo di ricerca rimangono anche quelli di studiare tutte le varianti e come agivano in base ai pazienti « per analizzare la risposta immunologica. Abbiamo anche individuato tre parametri che permettono di prevedere l’evoluzione della malattia e, soprattutto, sono decisivi per il ricovero o no », spiega la Rescigno.