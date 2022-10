Scottature, quali sono i rimedi più efficaci

Le scottature di primo grado sono annoverate tra gli incidenti domestici più frequenti nella vita di tutti i giorni.

Difatti è facile procurarsi una piccola ustione mentre si cucina o mentre si stira. Fortunatamente le ustioni di primo grado sono delle bruciature molto lievi perché coinvolgono solo lo strato superficiale della nostra epidermide. Sono molto simili a quelle che ci si procura a causa della prolungata esposizione ai raggi solari in estate.

Le più note sono quelle procurate con l’acqua bollente o quelle da forno mentre si cucina. Solitamente provocano dolore localizzato, arrossamento e spesso la comparsa di una fastidiosa ed inestetica vescica.

Cosa fare in caso di scottature

La prima cosa da fare quando ci si scotta ai fornelli o a causa del contatto con l’acqua bollente, è quello di mettere sotto l’acqua corrente la parte interessata. Uno degli errori più comuni è quello di disinfettare la zona con l’acol o l’acqua ossigenata ma non va assolutamente fatto. Al massimo è consigliato cospargere una pomata antibiotica o cortisonica e coprire la parte colpita con una garza sterile in modo da proteggere la zona da eventuali infezioni. In caso di comparsa di vesciche non bisogna toccarle o bucarle per nessuna ragione.

Quali sono i rimedi naturali per scottature

Esistono una serie di rimedi naturali ed efficaci che possono essere utilizzati in caso di scottature. Questi fanno uso di prodotti naturali che sono facilmente reperibili in cucina. Scopriamo insieme quelli più efficaci: