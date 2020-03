Le sconosciute proprietà benefiche del sedano

Il sedano è il protagonista in assoluto delle diete dimagranti di questo periodo.

La sua pianta erbacea è largamente coltivata in Italia e di comune utilizzo in cucina. Cresce spontaneo nei luoghi erbosi e paludosi e può raggiungere gli 80/100 cm di altezza. È un ortaggio dalle innumerevoli proprietà di cui alcune persino sconosciute. Dall’aroma intenso contiene pochissime calorie e tanta acqua. È fonte illimitata di potassio e vitamina A.

Indicato per chi vuole dimagrire. Apporta infatti circa 16 kcal per 100 grammi. Consumato sia crudo che cotto svolge un’azione depurativa dell’organismo e aiuta a combattere le infiammazioni. Scopriamo le principali e preziose proprietà del sedano:

- Aiuto contro il colesterolo: le sue fibre aiutano a contrastare i trigliceridi nel sangue. I suoi fitonutrienti permettono di controllare gli ormoni che regolano la pressione del sangue. Lo rendono adatto nel trattamento dell’ipertensione;

- Svolge un’azione lenitiva in caso di tosse: valido aiuto contro la tosse secca, catarro e bronchite. Si consiglia di combinare il suo succo col miele, la cannella e un po’ di zenzero;

- Previene il cancro allo stomaco e al colon: il sedano contiene un gruppo di componenti antitumorali preziose. Utile per prevenire le infiammazioni dello stomaco e aiutare la funzione digestiva;

- Migliora l’attività dei reni: è un ortaggio efficace nella prevenzione dei calcoli renali. Infatti è in grado di stimolare naturalmente le ghiandole surrenali. Per questa sua capacità è indicato soprattutto quando si riscontra l’ittero o l’epatite;

- Ha un effetto afrodisiaco: alcuni studi scientifici confermano che potenzia l’attività della libido nelle donne. Negli uomini è in grado di combattere la disfunzione erettile;

- Previene le infezioni urinarie: una dieta in cui si consuma frequentemente il sedano è essenziale per depurare le tossine nel corpo. Il sedano è essenziale per rompere ed eliminare le pietre urinarie nella cistifellea;

- Antibatterico naturale: molti non sanno che il suo succo ha enormi poteri antibatterici. I nutrizionisti consigliano di berlo con una certa frequenza. Grazie ad esso si contrastano le principali malattie gastrointestinali. Il merito è del suo effetto antibatterico. Risulta un’utile protezione alla mucosa dello stomaco che tende ad infiammarsi a causa degli agenti esterni che a lungo andare potrebbero provocarle dei seri danni;

- Effetto rilassante per il sistema nervoso: il succo ricavato dal sedano contiene un alcalino minerale. Questo componente ha un effetto calmante e rilassante che si riflette direttamente sul sistema nervoso. È utile a tutti coloro che soffrono di insonnia e crisi di ansia. Per combattere l’insonnia infatti si raccomanda di bere almeno un bicchiere di succo di sedano ogni sera. Per ottenere un effetto duraturo è preferibile bere il succo almeno un'ora prima di andare a letto.