Semi di senape, alleati di bellezza per capelli e pelle

I semi di senape si ricavano dalla pianta della senape che appartiene alla famiglia delle Crocifere. È una pianta che ha origini dell’India ed è dalla storia molto antica. Oggi si coltiva anche in Italia con molto successo. Nell’antica Roma questi particolari semi venivano utilizzati ad uso medico. Per gli indiani sono un simbolo beneaugurante tanto è vero che si utilizzano per abbellire le entrate delle abitazioni durante le feste e le occasioni importanti.

Con i suoi semi si ricavano salse e mostarde che rendono i piatti più saporiti e speziati. Una volta pestati e a contatto con i liquidi questi semi si caratterizzano per il loro particolare sapore piccante come quello del peperoncino. Questo avviene perché sprigionano un particolare enzima che caratterizza questo sapore.

Quali sono i benefici dei semi di senape

Ricchi di vitamine del complesso B, vitamina C, E e K e sali minerali come calcio, fosforo, manganese e ferro, i semi di senape apportano sostanze antiossidanti preziose per il benessere dell’organismo come i glucosinilati che sono in grado di stimolare e potenziare la risposta immunitaria dell’organismo in caso di attacco di virus e batteri nocivi. Ad essi sono riconosciute anche potenti proprietà antitumorali che consentono di debellare le cellule cancerose.

Scopriamo insieme tutti i loro benefici per la salute dell’organismo:

alleati della salute del cuore. Grazie alla presenza di kaempferol, carotenoidi e isorhamnetina riducono considerevolmente il rischio di malattie coronariche e prevengono infarti, ictus e trombosi;

curano i disturbi respiratori. Hanno un effetto decongestionante delle vie respiratorie in caso di raffreddore , influenza stagionale, sinusite, mal di gola;

riducono il livello del colesterolo nel sangue. S ono ricchi di molecole che si attaccano efficacemente agli acidi biliari nel tratto digestivo considerati i principali responsabili dell’aumento del livello del colesterolo cattivo . Così facendo aiutano il nostro organismo ad espellerli efficacemente riducendo il rischio di ostruire le arterie;

effetto analgesico. Un impacco a base di semi di senape è in grado di alleviare il dolore muscolare e gli spasmi ;

prevenzione contro i tumori. R icchi di glucosinolati, sostanze dall’ azione antitumorale che prevengono la formazione delle cellule cancerose responsabili dello sviluppo delle forme tumorali più diffuse;

alleviano i sintomi della menopausa. Grazie al loro contenuto di calcio contrastano il rischio di osteoporosi tipico delle donne in menopausa;

cura contro la psoriasi. La loro alta capacità antinfiammatoria è in grado di alleviare il prurito e lenire le bolle tipiche della psoriasi. Utili anche in caso di dermatite da contatto ;

alleati della bellezza di capelli e pelle. Riducono la formazione dei radicali liberi contribuendo a mantenere giovane ed elastica la pelle. Il loro contenuto di vitamina A, omega 3 e acidi grassi mantengono più forti e idratati i capelli.

Usi e controindicazioni dei semi di senape

I semi di senape rendono più saporite molte pietanze in cucina. Vengono infatti utilizzati per aromatizzare salse, insalate, zuppe e secondi a base di pesce e carne. Usati anche per preparare la famigerata salsa di Digione, molto apprezzata e diffusa in Francia dal gusto leggermente piccante. Possono essere acquistati in molti supermercati, negozi biologici ed equosolidali.

Generalmente il loro consumo non produce effetti collaterali. Mangiarne in grandi quantità però può provocare alcuni disturbi come diarrea, dolore addominale e infiammazione intestinale. Alcune sue componenti però possono interferire con la funzione tiroidea. Per questo motivo il loro consumo deve essere assolutamente limitato per chi ha disfunzionalità della tiroide.