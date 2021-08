Tutti i consigli per un sano pranzo al mare

Sono diverse le mete che si scelgono in estate per trascorrere qualche giornata di relax, alla ricerca di ricaricare le energie spese durante un anno di lavoro o di studio. Fra le destinazioni scelte, il mare occupa il primo posto.

C’è chi si reca in spiaggia per trascorrervi qualche ora e c’è chi, invece, preferisce passarvi un’intera giornata. In quest’ultimo caso sorge una domanda spontanea, ovvero quella su cosa portarsi per il pranzo o per qualche spuntino veloce.

Mangiare in spiaggia, consigli pratici

Le parole d’ordine in questi casi sono leggerezza e freschezza, requisiti che non devono mai mancare nella scelta degli alimenti. Trascorrere un’intera giornata al mare è una cosa da non poco.

Nelle ore cruciali, che vanno dalle 12 alle 16, il nostro corpo deve difendersi dalle alte temperature. Aggiungere anche la fatica di dover smaltire un pasto non adatto rischierebbe di rovinare la giornata di relax. Proprio per questo motivo dall’elenco dei pasti sono bandite la pasta al forno, le fritture e le bibite gasate o molto zuccherate.

Via libera a cereali e pasta fredda

Per un pranzo gustoso e allo stesso tempo leggero che permetta di poter tornare ad immergersi entro le due ore successive, sono assolutamente consigliati cereali come riso, farro e cous cous. Per il loro condimento si possono usare delle verdure grigliate, come le zucchine. In aggiunta, dei pomodori freschi e perché no, un po’ di mozzarella, tonno o di tacchino. Stessa cosa dicasi per la pasta.

Pranzare con della pasta fredda, arricchita ad esempio con pomodoro e mozzarella, è un’altra valida idea. Attenzione però a non esagerare con le porzioni. I pasti devono essere trasportati dentro apposite borse frigo, altrimenti rischiano di deteriorarsi.

Verdure e frutta da portare dietro

Le zucchine sono nella top ten dei condimenti di pasta e cereali. Ma ci sono altri tipi di verdura da poter sgranocchiare sia durante che fuori dai pasti. Lattuga, verza, carote e cetrioli ad esempio, sono ricche di acqua e potassio e contengono poche calorie.

Per quanto riguarda la frutta, c’è una vasta possibilità di scelta con quella di stagione. Via libera quindi ad albicocche, pesche, uva, fichi, prugne e anche un po’ di melone. La frutta è ricca di acqua e sali minerali, elementi che contribuiscono a recuperare le energie che si perdono con la sudorazione.

Via libera a yogurt e gelati

Per i più coraggiosi, coloro non temono le temperature bollenti rimanendo in spiaggia a lungo, c’è anche il momento della merenda. Cosa c’è di meglio che consumare uno yogurt o un gelato?

Lo yogurt può essere al gusto frutta o bianco. In quest’ultimo caso, può essere arricchito con della frutta tagliata sul momento. Per quanto concerne il gelato, la preferenza dovrebbe essere data pure alla frutta in modo che disseti. Ma per i più golosi, va bene anche quello alla crema.

Oltre ai cibi, non dimenticare acqua e bevande

L’acqua, si sa, non deve mai mancare e sotto al sole: berne tanta e fresca è sicuramente un grande aiuto per non disidratarsi. Assieme all’acqua ci sono altre bevande che possono essere consumate come ad esempio il tè fatto in casa e i succhi di frutta.

Meglio evitare le bevande gassate o che contengono caffeina. Quest’ultima ha l’effetto di facilitare il processo di disidratazione.