Il centrodestra sferza Conte: ​"No al Mes e stop alle tasse"

"No al Mes sotto qualsiasi forma, trattato infernale che mette a rischio i risparmi ed il futuro degli italiani". È questa la principale richiesta che il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha avanzato al premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi a cui partecipano anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani e la leader di FdI, Giorgia Meloni.

Nel vertice tra il premier e le forze d'opposizione, Salvini chiederà la "tutela economica di tutti i lavoratori, partite Iva comprese, non solo di alcuni", fa sapere l'ufficio stampa del Carroccio che, tra le altre richieste, elenca: "liquidità e stop alle tasse per le imprese, soprattutto quelle più piccole; soldi subito ai Comuni, per aiutare i sindaci ad essere vicini a tutti i loro cittadini; difesa delle aziende italiane, che rischiano di essere comprate sottocosto da multinazionali straniere". Come è noto, l'ex ministro dell'Interno spingerà per la " riapertura e la piena operatività del Parlamento, che deve lavorare giorno e notte come fanno tante altre aziende italiane" e pretenderà nuove forniture mediche come mascherine e camici "subito" per "medici, farmacisti, operatori sanitari, forze dell'ordine e lavoratori". Salvini farà presente che servono anche respiratori e ossigeno per " tutti gli ospedali che ne hanno fatto richiesta da tempo" e darà il suo parere favorevole alla " sperimentazione di tutti i farmaci che possono essere utili per fermare il combattere il virus".

Silvio Berlusconi, intervistato durante la trasmissione radiofonica 'Zapping' su Radio1, ha attaccato l'esecutivo Conte-bis che finora " ha voluto fare tutto da solo" e ha aggiunto: "In questa emergenza noi vogliamo essere, come sempre, costruttivi ma bisogna che il governo adesso ascolti le nostre indicazioni perché così proprio non va". Il fondatore di Forza Italia ha espresso la sua preoccupazione per il lockdown che "avrà conseguenza drammatiche se non si mettono in campo misure drastiche", anche perché " quanto fatto fino a ora non è sufficiente. Dobbiamo fare molto di più", ha sottolineato parlando del decreto Cura Italia. Berlusconi giudica sbagliata la scelta del premier di comunicare misure così importanti nel cuore della notte: "Non si può aumentare lo smarrimento delle persone con annunci improvvisati, in piena notte, con indicazioni confuse e contraddittorie", ha sentenziato.

Antonio Tajani, nel corso dell'incontro con Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi, ha chiesto di " utilizzare l'esercito per controllare gli spostamenti da Nord a Sud, dopo aver raccolto l'allarme dei governatori delle Regioni meridionali" , richiamando eventualmente i riservisti. Secondo Tajani, rivelano fonti interne a Forza Italia, " va superata la fase di confusione e sovrapposizione tra decreti legge e decreti del presidente del Consiglio o dei singoli ministri" e, pertento, gli azzurri chiederanno di accorpare i decreti in un 'testo unico'. Forza Italia chiede, inoltre, di inserire nel decreto Cura Italia "immediati pagamenti per i debiti pregressi della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese per 60 miliardi e la sospensione di tutti i pagamenti e tutti i tributi fiscali e amministrativi per imprese, aziende, società per la durata della crisi". Tra le altre richieste: la sospensione di plastic e sugar tax e un bonus per i lavoratori autonomi che dovrà essere di mille euro per tutta la durata della crisi. Ma non solo. Forza Italia intende proporre per gli affittuari la sospensione del pagamento dell'affitto dei locali usati per attività commerciali, mentre i proprietari di tali beni non dovrebbero pagare alcuna tassa sugli affitti non riscossi. Si propongono aiuti per gli inquilini morosi e per il pagamento delle rate condominiali e della cedolare secca al 10/15 per cento per gli immobili commerciali in affitto. Forza Italia lancia, infine, l'idea per un decreto 'New deal', che preveda investimenti pubblici e edilizia privata, lo sblocco di 100 miliardi per le infrastrutture pubbliche con sospensione del codice degli appalti. E ancora: il rifinanziamento della legge sulle periferie con 100 miliardi e un nuovo grande 'piano casa' "per l'ammodernamento e messa in sicurezza dell'edilizia privata".