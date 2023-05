Salvo Ambulatorio di ortodonzia sociale. Dal primo luglio traslocherà a Corsico

L'ambulatorio di ortodonzia sociale di Corsico che cura oltre 1.500 pazienti all'anno «è salvo». E avrà presto una nuova sede che gli eviterà la chiusura. Dal primo luglio, infatti, il Poliambulatorio ortodonzistico di via dei Lavoratori 42 che vede tre dentisti operare su due ambulatori, da lunedì al venerdì per circa 65 ore settimanali di attività, verrà spostato. Se in un primo momento, infatti, sembrava che la struttura dovesse chiudere per mancanza di sedi alternative al momento dell'apertura di un cantiere, in realtà dovrà solo spostarsi per un paio di anni.

Afferiscono al centro per lo più pazienti fragili che godono dei esenzioni dal ticket o per reddito o per patologia e che tramite il passaparola negli anni sono notevolmente aumentati, attraversando le generazioni. Dagli anni Novanta qui si curano intere famiglie che arrivano da Corsico, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Cusago.

I fragili portatori di handicap psichici (pazienti del Cps) e fisici sono affezionati pazienti come le donne in gravidanza che trovano un accompagnamento in questi mesi delicati della gestazione alla cura dell'igiene orale.

Nel territorio, infatti, non esiste un altro servizio di «ortodonzia sociale», come lo chiamano le dottoresse che ci lavorano (per un'ablazione si pagano solo 23 euro di ticket): si tratta di un servizio di ortodonzia erogato tramite il sistema sanitario regionale. Il poliambulatorio, infatti, è passato sei anni fa sotto l'Asst Rhodense, in seguito alla riforma Maroni.

Nel frattempo il centro che vede insieme nella stessa palazzina anche gli ambulatori di ginecologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, cardiologia, diabetologia, punto prelievi, servizi infermieristiche è diventato lo scorso dicembre, una Casa di comunità.

Ora dal primo luglio la palazzina verrà profondamente ristrutturata grazie ai fondi del Pnrr, i lavori dureranno circa due anni. Il cantiere partirà dal sotterrano proprio dove si trova il poliambulatorio dentistico. «Mentre gli altri ambulatori - attacca Gabriella Valente, ortodonzista - verranno spostati in altri locali di palazzine nei dintorni, ci è stato detto che dal primo luglio dobbiamo lasciare i locali vuoti per permettere al cantiere di partire. Siamo un ambulatorio di serie B? Eppure curiamo pazienti fragili che vengono da tutti i comuni vicini perché siamo l'unico centro ortodonzistico pubblico. Come faranno i nostri pazienti che magari curano qui tutta la famiglia?».

In realtà l'Asst Rhodense ha trovato una soluzione alternativa rimasta ancora nell'ombra perché sono in corso gli studi di fattibilità: l'ambulatorio dovrebbe venire ospitato nella sede del distretto di Corsico che verrà adattato per fare spazio alle poltrone da dentista, a tutti i materiali e alla sala d'attesa per i numerosi pazienti.