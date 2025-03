"Samusà", il trasformismo e i sogni di Virginia Raffaele

Ascolta ora 00:00 00:00

È un appuntamento da non perdere. Con una delle nostre più brave attrici: Virginia Raffaele (nella foto). Stasera il canale Nove alle 21,30 (e in streaming su Discovery+) manda in onda in prima visione lo spettacolo teatrale Samusà che è stato un grande successo in molte platee italiane e ha vinto il «Premio Duse» 2023. Uno show molto divertente dove Virginia, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, va a spasso tra i ricordi della sua infanzia, lei che è cresciuta in un luna park dove lavorava la sua famiglia. Se volete conoscere qualcosa di più su di lei (in parte si è raccontata anche nello show Colpo di luna andato in onda l'anno scorso su Raiuno), Samusà contiene molte chicche.

Il racconto parte da quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale e poi si allarga alla resto della sua vita e della sua carriera artistica con momenti divertenti ed emozionanti. Ad arricchire l'impianto scenico originale, alcuni degli schizzi dipinti dalla stessa attrice. Due ore sul palco per declinare uno spettacolo che, scritto assieme a Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato e Federico Tiezzi, stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde come una passeggiata tra gli specchi deformanti. Si incontrano personaggi assurdi ma che si potrebbero incrociare ogni giorno per strada. A ognuno di loro l'attrice dà una pennellata caricaturale. Per l'occasione televisiva, la regia dello spettacolo registrato in una delle date del tour è stata affidata a Riccardo Milani. «Io ho avuto - ci ha detto Virginia in una intervista - una vita al contrario. Tutti i bambini chiedevano ai genitori di portarli alle giostre, io invece li pregavo di rimanere a casa. Ho avuto un'infanzia incredibile, perché vivi tutto da dentro e quindi vedi già il mondo in maniera diversa.

Facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l'hai dato dentro il bruco-mela. Se avessi detto ai miei che volevo fare l'avvocato mi avrebbero guardato strano». Fortuna per il pubblico che non ha fatto giurisprudenza.