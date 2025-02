Via San Vittore: riapre ma la basilica è in un limbo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel bene o nel male - perchè rimangono forti polemiche sulla scelta del Comune di posizionare 14 panchine di pietra lungo la strada - i commercianti e residenti della zona hanno avuto la garanzia giorni fa che via San Vittore, dopo nove anni di cantiere per realizzare la M4, riaprirà tra fine marzo e inizio aprile. Ancora un mesetto di attesa, poi diventerà una ztl con accesso consentito a residenti e mezzi di servizio. Anche sul lato Carducci/basilica di Sant'Ambrogio ci sono finalmente dei tempi certi, tra fine aprile e metà maggio verrà smontato il cantiere. Rimane in un limbo la piazza della basilica di San Vittore al Corpo. Qui il Comune la società M4 non possono fornire garanzie sui tempi perchè quel tratto, su cui si affaccia anche il Museo della Scienza e Tecnologia, non fa più capo ai costruttori ma alla Sovrintendenza. Nel 2018, mentre la «talpa» scavava le gallerie della M4, vennero alla luce importanti resti archeologici, le fondamenta di parte del mausoleo imperiale, l'abside dell'antica basilica di epoca medievale e probabilmente anche parte dell'antica chiesetta di San Martino. I resti da allora sono stati messi in sicurezza con teli di plastica. Don Vittorio de'Paoli, parroco della basilica di San Vittore, è preoccupato che i tempi per tornare alla normalità in questo caso non sia affatto brevi. «Vediamo che il cantiere in via San Vittore avanza e ora a commercianti e residenti sono stati dati dei tempi per la restituzione definitiva, la parrocchia invece continua a non sapere nulla, non troviamo degli interlocutori. Nell'ultima riunione ad ottobre ci avevano detto che sarebbero ripresi a dicembre per chiudere presumibilmente in primavera ma i lavori sulla piazza sono immobili da tempo». Ovviamente la chiesa soffre disagi da anni. Don de'Paoli non ci gira intorno: «É una fogna a cielo aperto. Nessuno vuole più sposarsi o battezzare i bimbi nella nostra importante e bella basilica del 1500. Non è una piazza decorosa nemmeno per accogliere le bare dei defunti».

Il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico afferma che «finalmente si vede la luce in fondo al tunnel in via San Vittore, auspico che si possa ancora

mettere mano agli arredi, senza posizionare le panchine troppo a ridosso dei locali» che chiedono di avere spazio per i dehors. Ora anche la parrocchia merita attenzione, bisogna velocizzare e chiudere anche quel cantiere».