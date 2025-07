Da "Sandokan" ad "Alex Bravo" arriva un autunno a tutta fiction

Le più attese sono Sandokan e I Cesaroni. Entrambi revival di grandi successi del passato.

Ma tante altre saranno le fiction che terranno occupate le serate degli spettatori nel prossimo autunno e inverno televisivo. Ce ne saranno per tutti i gusti su tutti i canali. Per ora, qui, ci occupiamo delle più importanti di Rai e Mediaset: la tv di Stato, come sempre, punta su storie di impegno civile e sociale mescolate a grandi ritorni, mentre Mediaset conferma la sua vocazione per il family drama, i gialli e le serie di impatto emotivo. In entrambi i casi il pubblico potrà scegliere tra volti noti e nuove proposte che provano a raccontare una società sempre più complicata.

Partiamo dalla Tv di Stato. Dicevamo, le signore sono in trepida attesa di quel fustacchione di Can Yaman nei panni di un moderno Sandokan, la sua perla di Labuan sarà interpretata da Alanah Bloor e Yanez avrà il volto di Alessandro Preziosi per una rivisitazione del testo di Salgari in chiave moderna che mescola avventura, amore, politica e questioni coloniali. Cast e mega produzione internazionale, scene girate in Calabria, Lazio e Toscana. Dovrebbe andare in onda verso fine anno, ma le date, come per tutte le altre serie, non sono ancora stabilite. A settembre, su Raiuno, si dovrebbe cominciare con La ricetta della felicità, commedia ambientata in Romagna con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino incentrata su un gruppo di donne tra conflitti e speranze. A seguire, arriveranno le stagioni successive delle serie molto amate dal pubblico del primo canale: Blanca, Makari, Il Commissario Ricciardi, Un professore, Don Matteo che approda addirittura alla quindicesima stagione. E poi alcune fiction nuove come Balene - Amiche per sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris che si ritrovano a causa della morte di una terza amica. E anche la miniserie Se fossi te con Marco Bocci e Laura Chiatti, La preside Luisa Ranieri, Noi del Rione Sanità ispirata alla figura reale di don Antonio Loffredo e il tv movie Carosello in Love dedicata al mitico programma che mandava a letto i bambini. Ovviamente non potrà mancare una carrellata del Commissario Montalbano in occasione del centenario della nascita del suo autore Andrea Camilleri.

Non mancherà neanche Mare Fuori, ma bisognerà attendere qualche mese per vedere la sesta stagione. Spostandoci da Raiuno, da ricordare che, prima o poi, vedremo le puntate di Un posto al sole con ospite d'eccezione Whoopi Goldberg.

Passando a Mediaset, dicevamo, è atteso ai varchi Claudio Amendola con tutta la sua banda tra la bottiglieria della Garbatella e la famiglia allargantissima dei Cesaroni: a stare a sentire l'attore già sul piede di guerra (contro chi è non è tornato nel cast) sarà interessante vedere quanto la serie farà ancora presa sul pubblico. New entry Ricky Memphis e Lucia Ocone.

Tra gli altri titoli nuovi: Alex Bravo, in cui Marco Bocci è un ex ladro latin lover che diventa poliziotto tra la scoperta di una figlia e i casi da risolvere. E poi A testa alta, dove vedremo Sabrina Ferilli nei panni di una preside messa alla prova da un video intimo compromettente e Una nuova vita in cui Anna Valle tenta di ricostruirsi una esistenza scagionandosi dall'accusa di aver ucciso il marito. E poi ancora Erica con Vanessa Incontrada nei panni di una Jessica Fletcher all'italiana, una scrittrice di gialli che torna a Piombino per risolvere delitti e Colpa dei Sensi con Anna Safroncik, Tommaso Basili e Gabriel Garko, in un triangolo tra passioni, segreti e misteri.

Tra le nuove stagioni, non poteva mancare Buongiorno Mamma! e Viola come il mare, mentre si lavora a una miniserie con protagonista un prete di periferia in aiuto degli emarginati intitolata Il Don. Insomma, mettete in conto di trovare il modo di avere molto tempo a disposizione...