Sanità pubblica: 500 milioni per rimodernare gli ospedali

Oltre 500 milioni di euro per l'ammodernamento delle strutture pubbliche sanitarie, per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e come finanziamento integrativo per la 'Città della Salute' a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Lo riporta una nota di Palazzo Lombardia. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il terzo provvedimento del programma straordinario di investimenti in sanità. L'attuazione degli interventi nel triennio è a cura di Asst, Fondazioni Irccs pubbliche e Ats. Tra gli interventi principali: all'ospedale Niguarda di Milano 37.350.000 euro per manutenzioni straordinarie e adeguamenti, 8.940.000 euro per la "Banca regionale unica tessuti e organi" e la ristrutturazione del quarto piano. Al Policlinico di Milano 19.958.000 euro per arredi e attrezzature del "Central Building"; 3.637.360 euro per la ristrutturazione dell'ex Cascina Mirasole (Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Npia). Al San Gerardo di Monza (Fondazione Irccs): 14.549.046,07 euro per opere varie. All'ospedale "Carlo Poma" di Mantova 11.000.000 euro per completamento dei lavori del nuovo blocco e servizi e 4.000.000 euro per la Casa di Comunità. Tra gli altri interventi ammessi: all'ospedale Sacco 11.000.000 euro per manutenzione coperture e percorsi connettivi, all'ASST Spedali Civili di Brescia 2.268.

000 euro per attrezzature, arredi e tecnologia per le strutture territoriali. All'Asst Rhodense 6.500.000 euro per ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso dell'ospedale di Rho e 3.500.000 euro destinati all'Ostetricia-Ginecologia.